اخبار کوتاه از ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران فعال در رشته ورزشی دارت هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم تمرینات خود را در سالن ستارگان سرخ قـــم برای مسابقات مهم آتی آغاز کردند.



این در حالی است که هنوز تکلیف ریاست کمیته دارت استان قم مشخص نیست اما ورزشکاران رشته دارت هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم با پشتکار خود دور هم جمع شدند و دوباره تمریناتشان را شروع کردند.



این در حالی است که امسال برای دومین بار متوالی هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم میزبانی تیم های شرکت کننده در پیکارهای دارت بیماران خاص کشور را بر عهده داشت که در پایان عنوان قهرمانی نیز به دارت بازان قمی رسید.



بر اساس برنامه فدراسیون ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء کشورمان، رقابت های دارت بیماران خاص و پیوند اعضاء قهرمانی کشور در دی ماه برگزار شد که در پایان تیم های (الف) و (ب) دارت قم موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمان این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور شدند.



مقام نهم ورزشکار قمی در دارت بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور



ورزشکار قمی در رده بندی مسابقات لیگ دارت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.



محمدعلی روشن بین ورزشکار مطرح دارت استان قم است که به نمایندگی از هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم در لیگ دارت کشور حضور یافته و هم اکنون نیز با کسب شش امتیاز در مکان یازدهم رده بندی قرار دارد.



در این رده بندی محمدامین کریم پور، حمیدرضا مومنی، حسین اعرابی، شاهین حسینی، احمد کریمی راد، مهدی کتانی، علیرضا شقایق، جلال مروتی، مهدی هوشمندان و صالح دهقان بالاتر از نماینده دارت قم در مکان های اول تا دهم جدول رده بندی لیگ برتر دارت کشور در فصل 91-1390 قرار دارند.



در این جدول رده بندی عباس نصراصفهانی، مازیار موسوی، مختار بهشتی زاده، محمودرضا کریم پور و رضا خلیلی در مکان های دوازدهم تا پانزدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر دارت مردان قهرمانی کشور حضور دارند.



اجرای برنامه فرهنگی ورزشی ورزشکاران هیئت بیماران خاص در حرم و جمکران



برنامه فرهنگی ورزشی ورزشکاران تالاسمی ماژور در جمکران برگزار شد.



در این اقدام فرهنگی مذهبی ورزشکاران هیئت بیماران خاص قم ضمن حضور در حرم ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) همگام با سایر شیفتگان و پیروان حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) در مسجد مقدس جمکران بصورت گروهی حضور یافتند.



در این برنامه ورزشکاران بیماران خاص قم ضمن تجدید بیعت با حضرت ولیعصر(عج) بدرگاه خداوند سبحان، برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود (عج)، شفای عاجل تمامی بیماران، رفع گرفتاری های تمام مسلمانان جهان و سلامتی و موفقیت رهبر معظم انقلاب دست به دعا و نیایش برداشتند.

