برگزاری نمایشگاه کتاب موجب ارتقا فرهنگ کتابخوانی در لرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان با تاکید بر ضرورت برگزاری این گونه نمایشگاهها در استان اظهار داشت: به طور حتم برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان موجب ارتقا فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه طی بازدیدی که از نمایشگاه کتاب استان داشتم کیفیت کتابهای ارائه شده در نمایشگاه کتاب لرستان مطلوب است، عنوان کرد: ناشران متعددی از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان می تواند نیازهای مردم استان را در این رابطه تامین کند، بیان داشت: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب منجر به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با ضرورت تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی ادامه داد: فرهنگ کتاب و کتابخوانی به عنوان یک میراث ماندگار موجب تحول در جامعه خواهد شد.

وی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در لرستان موجب برآورده شدن نیازهای جامعه خواهد شد و این کار به عنوان یک کار ارزشمند در لرستان محسوب می شود.