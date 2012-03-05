نیروهای شرکتی شهرداریهای قزوین تبدیل وضعیت می شوند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارکنان شهرداریها از خدوم ترین، زحمتکش ترین و بی ادعاترین نیروهای اداری هستند که توجه به آینده شغلی و به عبارتی امنیت شغلی آنها می تواند در کارایی و بالا رفتن راندمان کاری آنها موثر باشد.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از پرسنل شهرداریها در رده های خدماتی و کارگری فعالیت می کنند افزود: برخی از مشاغل شهرداریها از سخت ترین مشاغل اداری است که ضرورت توجه و حمایت از آنها را چند برابر می کند.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف پرسنل شرکتی در شهرداریها و ایجاد آرامش شغلی و به تعبیری ثبات شغلی آنها باعث نشاط و شادابی در روحیه کاری و داشتن شهری پویا خواهد شد.

حبیبی یادآورشد: براساس ماده پنج قانون خدمات کشوری دستگاهها باید نسبت به تبدیل وضعیت پرسنل واجد شرایط خود اقدام کنند که ضوابط و شرایط آن داشتن حداقل یک سال به صورت مستمر با پرداخت بیمه تا قبل از یک سال مستمر سابقه فعالیت و کار تحت عنوان نیروی شرکتی در شهرداری است.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: با توجه به بررسی های انجام شده و آمارهای جمع آوری شده از شهرداریها حدود 500 نفر مشمول این طرح می شوند.

وی عنوان کرد: برابر دستورالعمل و تصویب نامه ابلاغی هیئت وزیران جذب و بکارگیری هرگونه نیروی شرکتی ممنوع است.