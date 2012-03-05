پرداخت 310 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر دوشنبه در نشست خبری سالروز تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: نیازمندانی که حسب مورد به کمک امداد احتیاج داشته باشند کمک خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: در سال 90 گرایش به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان افزایش یافته و هفت هزار نفر از مددجویان به میزان 52 میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی دریافت کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به اینکه 90 درصد هزینه های درمان مددجویان استان در سالجاری پرداخت شد، تصریح کرد: این میزان اعتبار رقمی معادل 40 میلیارد ریال بوده است.

باغبانی با بیان اینکه مازندران حائز رتبه برتر کشور در طرح اکرام ایتام در سالجاری شد، یادآور شد: شش هزار یتیم در مازندران داریم که 24 هزار و 116 حامی آنان را تحت پوشش قرار می دهند.

وی با اعلام اینکه در بین حامیان افرادی پیدا می شوند که به تنهایی سرپرستی و حمایت 200 یتیم را عهده دار هستند، افزود: به طور میانگین در مازندران هر حامی چهار یتیم را سرپرستی می کند.

مدیرکل امداد مازندران با بیان اینکه حامیان استان امسال، کمیته امداد را 54 میلیارد ریال کمک کردند، اظهار داشت: میانگین سرانه دریافتی هر یتیم در ماه از حامیان 84 هزار تومان است.

وی در ادامه به اقدامات ایجاد اشتغال و توانمندسازی این نهاد مقدس در سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: 17 هزار طرح اشتغالزایی از ابتدای تشکیل نهاد مقدس امداد در مازندران تا پایان سال 89 ایجاد شده است.

باغبانی با بیان اینکه تعهد اداره کل کمیته امداد، اجرای 11 هزار و 500 طرح خوداشتغالی در بین مددجویان استان در سالجاری بوده است، تصریح کرد: در یازده ماهه امسال زمینه اجرای 9 هزار و 400 طرح اشتغالزایی در مازندران فراهم شد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.