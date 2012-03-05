رونق بازار خرما مستلزم ایجاد صنایع تبدیلی خرماست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضائی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان کشاورزی دشتستان اظهار داشت: معیشت بخش زیادی از مردم آبپخش به محصول خرما وابسته است و رکود بازار خرما مشکلاتی را برای کشاورزان و باغداران خرما ایجاد کرده است.

وی خواستار توجه جدی و پیگری مداوم مسئولان شهرستان دشتستان و استان برای این موضوع شد و افزود: بازاریابی به منظور فروش محصولات خرما از اهمیت بالایی برخوردار است و با ایجاد زمینه مساعد برای فروش محصولات خرما در فصل برداشت محصول می‌توان این مشکل را به نحو مطلوب مرتفع ساخت.

رئیس شورای آبپخش ادامه داد: نبود بازار مناسب فروش محصولات خرمای کشاورزان یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبرو هستند و مرتفع ساختن این مشکل اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اضافه کرد: کشاورزی یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های اشتغال در بخش آبپخش است و رفع نواقص و مشکلات این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره مورد تاکید مسئولان بخش و شهر آبپخش بوده است.

رضائی به اقدامات ارزنده شورای اسلامی آبپخش برای رفع مشکلات کشاورزان در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: در دو سال اخیر با تمام توان در راستای رفع مشکلات کشاورزان و باغداران منطقه آبپخش گام برداشته‌ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش اظهار داشت: ایجاد صنایع تبدیلی خرما علاوه بر بهبود بازار خرما سبب ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان و جدید در شهرستان دشتستان می‌شود.

وی افزود: چهار هزار و 115 بهره‌بردار باغی در بخش آبپخش فعالیت دارند و ایجاد صنایع تبدیلی خرما از مسائل مهمی است که سبب رونق بازار خرما می‌شود و از مسئولان انتظار داریم با برنامه‌ریزیهای منسجم زمینه ایجاد صنایع تبدیلی خرما در بخش آبپخش را فراهم آورند.

رضایی با اشاره به اهمیت بسیار بالای بازاریابی به منظور فروش محصولات خرما، ادامه داد: با ایجاد زمینه مساعد برای فروش محصولات خرما در فصل برداشت محصول می‌توان این مشکل را به نحو مطلوب مرتفع ساخت.