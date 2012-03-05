امام خمینی(ره) یک معلم و مربی نمونه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد بهشتی قبل از ظهر دوشنبه در نشست همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه قم با بیان این مطلب گفت: امام خمینی (ره) نه تنها یک شخصیت برجسته سیاسی و رهبری انقلابی که به عنوان الگوی تربیتی مناسبی برای همه نسل ها شناخته می شد.



رئیس ستاد همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی ادامه داد: ایشان در طول دوره قبل از تبعید در هنگام تدریس به طلاب جوان توصیه های اخلاقی داشتند و طلبه های حوزه هم نهایت بهره را از وجود ایشان کسب می کردند.



وی افزود: بعد تربیتی امام (ره) حوزه علمیه را متحول کرد و ایشان پس از ایجاد تحول در حوزه، در مردم و ملت تحول ایجاد کردند.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش موثر استادان در تعلیم و تربیت اظهار داشت: مربیان، معلمان و استادان باید با روش و منش خود شیوه و راه و رسم صحیح زندگی را به نسل های جوان نشان دهند و همواره برای آنها به عنوان الگو شناخته شوند.