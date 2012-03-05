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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

قاسمی خبر داد:

سومین جشنواره مطالعات قرآنی در اردبیل برگزار می شود

سومین جشنواره مطالعات قرآنی در اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مطالعات قرآنی استان اردبیل از برگزاری سومین جشنواره مطالعات قرآنی در استان خبر داد.

علی قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی و تبیین آن در جامعه و نیز آشنایی با دیدگاههای قرآن و ائمه معصومین یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: در این جشنواره فرهنگ کتابخوانی بویژه با درون مایه دینی و مذهبی که در نهادینه کردن فرهنگهای ناب قرانی تاثیرات قابل توجهی دارد، تقویت می شود.

رئیس ستاد مطالعات قرآنی استان با اشاره به استقبال گسترده علاقه مندان در برگزاری دوره های قبل جشنواره اظهار کرد:در این دوره 750 نفر از علاقه مندان در دانشگاههای استان به رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنوارهدر  دوره های قبل نتایج چشمگیری را در راستای پیاده سازی اهداف خود نشان داده است، یادآور شد: در اختتامیه جشنواره از نفرات برتر تقدیر خواهد شد.
 

کد مطلب 1552294

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