کاشت 2730 اصله نهال در شهرری به یاد شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کاشت این تعداد نهال صبح دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا، دانش آموزان، خانواده شهید رضا قشقایی و جمعی از مسئولان شهرستان ری برگزار شد.

فرماندار شهرستان ری در این مراسم با ارزشمند خواندن مقام شهدا گفت: شهدا آنقدر ارزشمند هستند که اگر هر کاری برای آنها انجام دهیم ناچیز است.

امیرحسین باقرنژاد افزود: کاشت نهال به نام شهدا یادبودی است که اعلام کنیم همیشه به یاد آنان هستیم و باید یاد و نام شهدا را در اذهان جامعه زنده نگهداریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری کاشت نهال به نام شهدا را به منظور ماندگاری یاد و نام شهدا و در راستای تکریم از این بزرگمردان ذکر کرد و گفت: در این مراسم به یاد هر یک از شهدای این شهرستان یک نهال غرس شد.

سرانه فضای سبز شهرری مطلوب است

شهردار منطقه 20 نیز در این مراسم درختکاری را یک سنت پسندیده در کشور عنوان کرد و در خصوص سرانه فضای سبز منطقه 20 شهرداری تهران گفت: سرانه فضای سبز این منطقه به ازای هر فرد 16 متر مربع است که شهرری از این نظر وضعیت مطلوبی دارد.

مجتبی عبداللهی افزود: شهرداری منطقه 20 همواره در توسعه فضای سبز تلاش دارد و با خرید و تملک زمین به فضای سبز محلات اضافه می کند.

وی سپس این روز را بهانه ای برای پاسداشت شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس خواند و یادآور شد: هر ساله نهالهای متعددی به منظور توجه به فضای سبز و محیط زیست در محلات مختلف شهرداری تهران کاشته می شود.