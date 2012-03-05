فعالیتهای زیست محیطی مرزی ایران و ارمنستان باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آرام هاروتیونیان وزیر محیط زیست ارمنستان در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: در سند همکاری بین ایران و ارمنستان فعالیت های 2 ساله ای مورد توافق قرار گرفت و قرار شد گام های اجرایی موثری در راستای حفظ محیط زیست دو کشور برداشته شود.

به گفته وی، کشورهای ایران و ارمنستان پتانسیل های بسیار خوبی برای رسیدن به نتایج مطلوب در حفظ محیط زیست دارند، تنها باید در این راستا با مدیریت اصولی گام های عملی برداشته شود.

هاروتیونیان اظهار داشت: در بازدیدی که از موزه تاریخ طبیعی ایران داشتم، دانش آموزان زیادی را در حین بازدید از این موزه مشاهده کردم که این نشان دهنده آن است که کودکان ایرانی از سنین کم با آموزهای زیست محیطی آشنا می شوند.

به گفته وی، با این دانش آموزان قراری مبنی بر کاشت درخت در راستای حفظ محیط زیست در روزهایی مانند امروز که روز درختکاری است، گذاشتیم و امیدواریم از این الگو در کشور ارمنستان نیز بتوانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به بازدید از تصفیه خانه آب تهران گفت: فرایند تصفیه آب در این تصفیه خانه در حد استانداردهای بین المللی است و امیدواریم ما نیز بتوانیم از فناوری تولید بیوگازم که در این تصفیه خانه انجام می شود الگو بگیریم.

وزیر محیط زیست ارمنستان مرکز پایش آلودگی های خودروها در کشور ایران را مطابق با استانداردهای روز دنیا عنوان کرد و افزود: استانداردهای این مرکز نشاندهنده اهمیت بسیار زیادی است که کشور ایران نسبت به مسائل زیست محیطی دارد.

به گفته وی کشور ایران در زمینه پایش و کنترل آلودگی های آب از تجهیزات بسیار پیشرفته ای استفاده می کند و می تواند به عنوان الگو در منطقه مطرح شود.

هاروتیونیان تصریح کرد: امیدوارم با همکاری ایران بتوانیم مراکز پایش قدیمی رودخانه ارس را نوسازی کنیم و همچنین مراکز جدید پایش با تجهیزات و استانداردهای روز دنیا راه اندازی کنیم.

وی با ابراز خرسندی از همکاری زیست محیطی با ایران گفت: کارگروه ها و کارشناسان محیط زیست دو کشور به فعالیت ها و همکاری های خود به صورت جدی باید ادامه دهند و اگر نیاز به مقامات عالی دو کشور باشد این دیدارها به سرعت انجام می شود.