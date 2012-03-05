۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

توفیق در گفتگو با مهر:

همایشهای علمی حفاظت آثار تاریخی منجر به نگهداری بهتر آنها می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: برگزاری همایشهای علمی مربوط به حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی به نگهداری مطلوبتر از این آثار کمک می کند.

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی، تاریخی در پژوهشگاه مواد و انرژی، این امر را یک اقدام بسیار مطلوب دانست.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که به موازات حفاظت از تاریخ گذشته، تاریخ سازی برای آیندگان نیز امر بسیار مهمی است و باید زمینه های تداوم این امرز فراهم شود.

این مسئول افزود: اگر اولین بخشهای هر فرایندی حفظ شود، فرایند تاریخ سازی شکل گرفته و این امر باید همواره به شکل جدی مد نظر قرار گیرد.

توفیق گفت: تلاشهای دست اندرکاران برپایی همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی بسیار باارزش بود و این تلاشها شایسته تقدیر است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی ادامه داد: در پژوهشگاه مواد و انرژی سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم که در طی آن موفقیتها و پیشرفتهای بسیار خوبی داشته­ایم.

این مسئول افزود: مرمت آثاری که در حال تخریب و از بین رفتن هستند و در معرض عموم قرار دادن آنها از جمله موارد مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

