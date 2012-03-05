یک سوم مصرف سیگار کشور از طریق قاچاق تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان طرحهای عمرانی، صنعتی و پزشکی در استان گیلان افزود: مصرف 6 هزار میلیارد نخ سیگار در جهان برای 100 میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است.

وی با اشاره به افتتاح طرح توسعه ذخایر دخانیات کشور که امروز در گیلان به بهره برداری رسید، اظهارداشت: در این طرح 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است که سالانه 24 میلیارد نخ سیگار تولید و برای 400 نفر اشتغال ایجاد می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سالانه 55 تا 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود، دو سوم از این میزان را از مسیر قانونی، تولیدات داخل و واردات رسمی ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در گیلان طی شش و نیم سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل هزار و 150 درصد رشد داشته است، افزود: در این مدت صدور پروانه های واحدهای صنعتی 208 درصد و اشتغال در بخش صنعت و معدن نیز 85 درصدی رشد داشته است.

موحدی با بیان اینکه امروز 16 طرح صنعتی و تجاری در این استان با اعتبار 336 میلیارد تومان افتتاح شد، یادآورشد: با افتتاح این طرحها برای هزار نفر در بخشهای همچون نانوداروهای ضد سرطان، سنگ آهک، فولاد و نساجی شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.