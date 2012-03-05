«صداها» نامزد جایزه برام استوکر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویو تریبون پیتسبرگ، کتاب «صداها» نوشته «لارنس. سی. کانولی» نامزد کسب جایزه برام استوکر شد.

این جایزه هر سال به برترین نویسندگان ادبیات وحشت در 11 بخش متعدد تعلق می‌گیرد.

برام استوکر امسال در تاریخ 31 ماه مارس در «مجمع جهانی وحشت» که در سالت لیک سیتی ایالت اوتای آمریکا برگزار می‌شود، به بهترین‌ها داده خواهد شد.

کانولی، استاد دروس هنر ترکیب، ادبیات آمریکا، ادبیات جهان در آکادمی سویکلی است.

وی همچنین «رگ‌ها» و «وایپرها» نخستین کتاب‌ها از مجموعه «رگ‌ها» را به رشته تحریر درآورده است. «ورتکس» سومین کتاب این مجموعه نیز سال 2013 روانه بازار خواهد شد.

کانولی خود می‌گوید: هنگامی که در فهرست نامزدهای کسب این جایزه نویسندگانی چون جو هیل، استفان کینگ، جویس کارول اوتس و پیتر استراوب را دیدم به این جمله فکر کردم که رقابت و یا برنده شدن مهم نیست، بلکه مهم ایستادن در جمع این بزرگان و یکی از آن‌ها به شمار آمدن است.