صالحی عازم بلاروس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در این سفر دو روزه در دیدار با همتای خود و دیگر مقامات بلاروس ضمن مرور روند توسعه مناسبات دو جانبه تهران – مینسک ، راههای گسترش همکاریهای فیمابین را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد.



رایزنی های سیاسی درخصوص تحولات منطقه ای و مسائل مهم بین المللی در شرایط سیال و حساس کنونی از جمله محورهای گفتگوهای دکتر صالحی و مقامات بلاروس در این سفر است.



