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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

صالحی عازم بلاروس شد

صالحی عازم بلاروس شد

وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر دوشنبه بمنظور انجام یک دیدار رسمی از بلاروس تهران را بمقصد مینسک پایتخت این کشور ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در این سفر دو روزه در دیدار با همتای خود و دیگر مقامات بلاروس ضمن مرور روند توسعه مناسبات دو جانبه تهران – مینسک ، راههای گسترش همکاریهای فیمابین را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد.

رایزنی های سیاسی درخصوص تحولات منطقه ای و مسائل مهم بین المللی در شرایط سیال و حساس کنونی از جمله محورهای گفتگوهای دکتر صالحی و مقامات بلاروس در این سفر است.

 

کد مطلب 1552303

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