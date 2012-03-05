خاطره حاتمی راوی کتاب "دا" شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و ششمین قسمت مجموعه "کتاب دا" که به صورت انیمیشن و کتابخوانی هنرمندان زن کشورمان ساخته شده است، ساعت 18:30 روز سه شنبه 16 اسفند روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
در این قسمت از مجموعه "کتاب دا" به روایت خاطره حاتمی میبینیم، زهرا حین درمان مجروحی از حال میرود. یک اکیپ پزشکی از تهران و اصفهان به درمانگاه آمده بودند، که صبح روز بعد اثری از هیچکدام شان نبود. بعد از آنها اکیپ متخصص دیگری از تهران آمدند. در مسیر جنت آباد همراه حسین و عبدالله تصمیم میگیرند سری به مدرسه بزنند.
مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتاب پر فروشی به همین نام و دربرگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی به سفارش گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیهکنندگی علی تقیپور و کارگردانی سینا عطائیان در 120 قسمت با همکاری 55 هنرمند زن کشورمان در حال تولید و پخش است.
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