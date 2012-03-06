به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 49 قطعه شعر سپید از فیروزمند است که بدون هیچ مقدمه و یادداشتی آغاز می‌شود. شاید بتوان پیش از خواندن این مجموعه درباره آن حدس‌هایی زد. این حدس‌ها با توجه به عنوان در خیابان‌های پر از هیچ و شعری درباره «هیچ» که پشت جلد آن درج شده، در ذهن مخاطب متبادر می‌شود:

من/ از «هیچ»/ می‌نالم/ از «هیچی»/ که شاید/ ترجمان/ فلسفه ی/ «دوست داشتن»/ است

دلتنگی، گریز، سفر، ترنم امید، شاه بیت، توقف، مدرنیته وارونه، زمستان تلخ، رویای لبخند، داستان عاشقانگی، تهی، تاریکی، تکرار، مونولوگ، رقص نت، قانون جاذبه، لطفا تکرار نکنید، نیاز زرد، نگاره، کنکاش، اندوه، آدرس سادگی، معامله، سکوت تلخ، انتظار، روزی که تو آمدی، فاصله، رد پای ماه، صبورانه، فاتح، رهایی، معرفی، بهانه، تهی، در انتهای کوچه بی‌حوصلگی، زایش، بیابان دگرگونی، اردیبهشت، شانس، سایه مرگ، توهم، دستان نوازشگر، در پشت حصار، کوچ، تبسم تلخ، دنیای من امروز، سمفونی مهتاب، برف سیاه و به بهانه شکفتن گل باران در امروز، عنوان شعرهای این مجموعه هستند.

دو شعر با عنوان‌های «تهی» که در صفحات 38 و 82 کتاب قرار دارند متفاوت از یکدیگر هستند و هر کدام موضوع جداگانه‌ای دارند. تهی اول در زمستان 88 و تهی دوم در پاییز 86 سروده شده است.

شعر «آدرس سادگی» در این مجموعه در ادامه می‌آید:

دودکش‌ها/ بیکارند!/ موضوع/ چیست؟!/ ابر همچنان می‌بارد.../ و پیرزنی/ در انتهای/ خم کوچه‌های گنگ،/ «آدرس سادگی»/ را از من پرسید!/ و من/ «مجسمه داوود» را به او نشان دادم!

از لیلا فیروزمند پیش از این ترجمه کتاب «درآمدی مختصر و انتقادی بر جامعه شناسی» نوشته آنتونی گیدنز منتشر شده است.

این کتاب با 119 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 3 هزار تومان از سوی نشر افکار منتشر شده است.