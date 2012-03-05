انتخاب نشدن منتقمی آزادی رای مجمع را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان پس از انتخاب به عنوان نماینده هیئت های استانی در هیئت رئیسه فدراسیون در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعضای مجمع با مطالعه رای دادند در حالیکه همه کاندیداها برنامه داشتند. اما با احترامی که برای همه کاندیداها قائلم باید از اعضای مجمع تشکر کنم. امروز تکلیف بر عهده ما قرار داده شده و باید برای موفقیت فوتبال ملی تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مجمع به خوبی برگزار شد و اعضا نیز پایمردی کردند و هیچ حاشیه ای وجود نداشت. ضمن اینکه من فکر می کنم هیچ توصیه ای صورت نگرفته بود زیرا تنوع افراد مختلف از همه طیف ها در پست های مختلف کاندیدا شده بودند تا با تکیه بر تخصص های خود به فوتبال کمک کنند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد صحبت های علی کفاشیان در مجمع اظهار داشت: به هیچ وجه از قبل هماهنگ نشده بود و برای ما تعجب آور بود. به شخصه برای این اقدام توجیهی ندارم. اگر می خواستند کنار بکشند نباید به مجمع می آمدند و در رای گیری شرکت می کردند.

وی ادامه داد: وقتی او رای آورد باید می ماند که این اتفاق هم افتاد. این حرف ها برای همه جای تعجب داشت و همه این سئوال را از خودشان پرسیدند که چرا کفاشیان چنین اقدامی کرد.

وی با بیان اینکه این مجمع امتحان خوبی برای همه بود که با ارائه برنامه ها می توان موفق بود در مورد وضعیت عزیز محمدی اظهار داشت: اینکه ایشان بماند یا نه بستگی به نظر هیئت رئیسه یا مجمع دارد اما به نظر من انتخاب نشدن آقای منتقمی که منتخب کفاشیان و قریب بود نشان دهنده آزادی اعضای مجمع در رای دادن بود و اینکه مجمع به تفکرات و برنامه ها رای می دهد.

بهروان در مورد برگزاری مسابقات تحت پوشش کمیته ای به نام کمیته مسابقات تاکید کرد: قبلا در این خصوص صحبت شده و شکل رسمی به خود خواهد گرفت اما نمی دانم وضعیت سازمان های لیگ آزادگان، لیگ فوتسال و لیگ ساحلی چه خواهد شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: این عین الگویی است که در فیفا اجرا می شود که تمامی مسابقات زیر نظر کمیته مسابقات برگزار شود اما به نظر من باید زیر مجموعه ها حفظ شود ولی برنامه ها یکپارچه و واحد باشند.

وی در پایان با بیان اینکه اگر عمری باشد و در فوتبال بماند لیگ دسته اول را با 18 تیم در یک گروه و لیگ دسته دوم را در دو گروه برگزار می کند، افزود: ما نامه رسمی به تیم ها داده ایم و قطعا کسانی که مجوز حرفه ای بودن را نگیرند کنار گذاشته خواهند شد.