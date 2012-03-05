اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان همدان 220 ورزشکار این استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

این تعداد ورزشکار در قالب پنجمین کاروان‌ راهیان نور در سال جاری و به مدت پنج روز به این مناطق اعزام شدند.

شرکت‌کنندگان در این کاروان‌ از مناطق عملیاتی اروند رود، شلمچه، فتح‌المبین، طلائیه، هویزه و خرمشهر بازدید می‌کنند.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون 720 نفر از ورزشکاران و بسیجیان ورزش استان همدان توسط اداره کل ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران به مناطق راهیان نور اعزام شده اند.

بانوی دونده همدانی به مسابقات جهانی اعزام می شود

بانوی دونده همدانی به مسابقات جهانی ترکیه اعزام می شود.

لیلا رجبی دوومیدانی کار همدانی برای شرکت در مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان، 17اسفند راهی ترکیه می‌شود.

در این رقابت ها چهار ملی پوش دو ومیدانی کشورمان در مواد پرتاب وزنه و دوی 60 متر در دو بخش زنان و مردان به مصاف حریفان جهانی می‌روند.

لیلا رجبی دومیدانی کار همدانی به همراه امین نیک فر در پرتاب وزنه و رضا قاسمی و حسن حیدرپور در دوی 60 متر در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

این مسابقات در 13 ماده سالنی برگزار می شود.

جودوکاران همدانی تیم ملی را نایب قهرمان مسابقات کاتای آسیا کردند

جودوکاران همدانی تیم ملی را نایب قهرمان مسابقات کاتای آسیا کردند.

تیم ملی جودو کشورمان در دومین دوره مسابقات جودو قهرمانی آسیا با درخشش جودوکاران همدان نایب قهرمان شد.

در پایان دومین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا تیم کاتای ایران موفق شد با کسب 9 نشان نقره و برنز نایب قهرمان آسیا شود.

چهار مدال رنگارنگ تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات را جودوکاران همدانی کسب کردند.

محمدحسن نجفی و حمیدرضا کریمی ناصر نشان نقره و فتح الله فریدی وثوق و علیرضا کریمی ناصر مدال های برنز این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

در این رقابتها 11 تیم آسیایی در شهر بانکوک کشور تایلند با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم های ژاپن ، ایران و تایلند به ترتیب اول تا سوم شدند.

دونده همدانی به مسابقات دوصحرانوردی آسیا اعزام می شود

دونده همدانی به مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا اعزام می شود.

نفرات برتر مسابقات دوی صحرا نوردی مسابقات انتخابی تیم ملی مشخص شدند و در پایان محمد خزایی توانست با کسب عنوان نخست این رقابت ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کند.

این رقابت ها در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و دونده همدانی به عنوان قهرمانی رسید.

همچنین در رده سنی جوانان نیز شاهین یزدان از همدان در جایگاه دوم قرار گرفت.

مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی آسیا چهارم فروردین ماه در کینگ ژن چین برگزار می شود.

همدان نایب قهرمان جودو بانوان کشور شد

تیم همدان در بیستمین دوره مسابقات کشوری نایب قهرمان جودو بانوان کشور شد.

بیستمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی بانوان ایران با حضور 134 ورزشکار در قالب 24 تیم در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و تیم همدان با یک طلا، دو نقره و دو برنز پس از تیم لرستان، سکوی نایب قهرمانی را تصاحب کرد.

در این رقابت ها پریسا شهبازی در وزن منهای 52 کیلوگرم دوم و نیلوفر کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم سوم شد.

همچنین آذر کولیوند در وزن منهای 63 کیلوگرم در جای سوم ایستاد، صبا کرمعلی در وزن منهای 70 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد و زینب جلالوند در وزن به اضافه 78 کیلوگرم عنوان دوم را به دست آورد.

علی اصغر قنادان در ریاست هیئت والیبال همدان ابقا شد

علی اصغر قنادان در سمت ریاست هیئت والیبال استان همدان ابقا شد.

مجمع انتخاب رئیس جدید هیئت والیبال استان همدان با حضور رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد و علی اصغر قنادان برای چهار سال دیگر به این سمت ابقا شد.

در این نشست پس از رای گیری از اعضای مجمع علی اصغر قنادان رئیس فعلی هیئت والیبال استان همدان با کسب 19 رای از 19 رای ماخوذه بار دیگر به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

کشتی گیر همدانی در مسابقات گزینشی المپیک حضور می یابد

صادق گودرزی نماینده کشتی استان همدان در تیم ملی کشورمان در مسابقات گزینشی المپیک 2012 لندن حضور می یابد.

مدیر تیم‌های ملی و امور فنی، اسامی کشتی‌گیران آزاد و فرنگی اعزامی به رقابت‌های گزینشی المپیک در قاره آسیا را اعلام کرد.

براین اساس، صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم در مسابقات گزیشنی المپیک در قاره آسیا حضور خواهد یافت.

مسابقات گزینشی قاره آسیا روزهای هشتم تا سیزدهم فروردین ماه سال آینده در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار می‌شود.

مهران میرزایی ملی پوش همدانی وزن 96 کیلوگرم جوانان نیز به مسابقات بین‌المللی جام سیراکوف بلغارستان می‌رود.

مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی سیراکوف بلغارستان در روزهای 25 تا 28 اسفندماه در شهر وارنا بلغارستان برگزار می‌شود.