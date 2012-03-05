تقویت ارتباط بین سازمان تبلیغات اسلامی قم و مرکز مطالعات حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری به منظور بررسی ظرفیت‌های همکاری بین تبلیغات اسلامی استان و مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه، ضمن بازدید از این مرکز با حجت‌الاسلام حسن رضایی مهر رئیس این مرکز دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار راهکارهای تعامل و همکاری بین تبلیغات اسلامی و مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه بررسی و تبادل نظر شد.



حجت‌الاسلام اسکندری در این بازدید از تلاش دست اندرکاران این مرکز در راستای پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی مردم تقدیر کرد.



برگزاری دوره تربیت داور



دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اقدام به برگزاری یک دوره تربیت داور مسابقات عمومی قرآن کریم کرده است.



این دوره آموزش به مدت دو هفته با حضور 96 نفر از علاقه مندان به تربیت داوری قرآن از سراسر کشور برگزار شد که از این تعداد 43 نفر زن و 53 نفر مرد بودند.



این دوره آموزشی در تمامی رشته‌های داوری از جمله تجوید، صوت و لحن، وقف، ابتداء و... برگزار شد.



عضویت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم در کارگروه تخصصی



حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با صدور حکمی، حجت‌الاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم را به عنوان عضو این کارگروه منصوب کرد.



در حکم حجت‌الاسلام عرب انصاری آمده است: در راستای اجرای ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه هیئت وزیران به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده منصوب می‌گردید.



امید است با توکل به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و بهره‌گیری از تجارب و نظریات اساتید صاحب نظر در حوزه مسائل اجتماعی در وظایف ابلاغی ذیل آئین نامه اجرایی کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و خانواده به منظور پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت خدمتگزار به زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای موفق و موید باشید.