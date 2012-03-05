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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

دو خبر از تیم فوتبال پرسپولیس/

محمد و شکوری به تیم اضافه شدند/ آخرین تمرین در دوحه لغو شد

محمد و شکوری به تیم اضافه شدند/ آخرین تمرین در دوحه لغو شد

مدافعان تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز (دوشنبه) از تهران عازم قطر شده و به کاروان سرخپوشان پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری و علیرضا محمد دو بازیکن تیم پرسپولیس به همراه حمیدرضا غریب مدیر روابط عمومی و سعید شیرینی مدیر پشتیبانی باشگاه، صبح امروز وارد قطر شدند. شکوری و محمد که به جهت انجام امور فرودگاهی دچار مشکل شده و نتوانسته بودند سرخپوشان را در اردوی قطر همراهی کنند، صبح امروز به این اردو پیوستند.

همچنین به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس،  طبق برنامه قرار بود آخرین جلسه تمرینی سرخپوشان در قطر صبح امروز (دوشنبه) در ورزشگاه الاهلی برگزار شود که کادر فنی به دلیل فشردگی برنامه ها و حضور در فرودگاه، این جلسه تمرینی را منتفی اعلام کرد تا بازیکنان در مسیر سفر به ریاض با خستگی مفرط مواجه نشوند. کادر فنی بجای تمرین امروز، برای بازیکنان جلسه تئوری در ساعت 12 در نظر گرفته است که پس از آن کاروان پرسپولیس ساعت 13 عازم فرودگاه دوحه می شود.

کد مطلب 1552311

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