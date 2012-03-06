ارتقای چارت سازمانی استاندارد البرز محقق شد

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از گذشت حدود یک سال، چارت سازمانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز از 31 پست به 60 پست سازمانی افزایش یافت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز ادامه داد: پس از پیگیریهای مکرر و انجام هماهنگی های لازم موفق شدیم که چارت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز را ارتقا دهیم.

وی گفت: از نظر اهمیت و ساختار بسیار حساس این اداره کل، ارتقای چارت سازمانی ضروری بود و این ارتقا زمینه های ارتقای فعالیتها و اقدامات را فراهم می کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: البته پیش از تحقق ارتقای یادشده، این اداره کل به عنوان حامی مصرف کنندگان در انجام تمامی وظایف محوله کوتاهی نکرده است.

حجم کاری زیاد با این تعداد کارکنان جوابگو نبود

سعادتی گفت: حجم کاری زیاد و نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق گمرک پیام، کنترل دقیق بر کلیه کالاهای تولید داخل و اجرایی شدن طرح تجا و کنترل شهربازیها و آسانسورها با این تعداد کارکنان جوابگو نبود.

وی افزود: همچنین کنترل و نظارت بر طلا فروشی ها ، جایگاههای عرضه سوخت و مراکز عرضه وتوزیع کالا با این تعداد کارکنان جوابگو نبود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز ادامه داد: حجم کاری بالا موجب اختلال یا تعلل در انجام وظایف اداره کل نبوده است.

وی افزود: ارتقای چارت سازمانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز زمینه های کاهش مشکلات و ارتقای کیفی و کمی خدمات رسانی را فراهم می کند.