منصور قنبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال با آرایی که امروز داد نشان داد مجمع کاملا آزادانه برگزار شده و اعضا نیز به بلوغ فکری رسیده و رای خود را آزادانه اعلام کردند.

وی ادامه داد: با توجه به شناختی که در 4 سال گذشته کفاشیان از شرایط فوتبال به دست آورده و آشنایی که وی از فوتبال کسب کرده و شناختی که از شرایط AFC دارد به نظر من مجمع کار درستی انجام داد که بار دیگر به کفاشیان اعتماد و او را به عنوان رئیس انتخاب کرد.

قنبرزاده ادامه داد: انتظار اعضای مجمع پس از این انتخابات این است که وزارت ورزش به بهترین شکل از روسای جدید فدراسیون به ما حمایت کرده تا در نهایت این موضوع مجر به پیشرفت فوتبال شود.

وی در پایان در مورد صحبت هایی که کفاشیان در خصوص رای دادن به قریب در مجمع گفت: به هر حال عقیده شخصی من این است فردی که کاندیدا می شود شرایط خود را بالاتر از همه دانسته و صلاحیت حضور در مجمع را در خود دیده است. به نظرم نیازی نبود ایشان چنین صحبتی را بیان کند.