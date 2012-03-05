وجود 300 هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی در ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدری ظهر دوشنبه در مراسم درختکاری در ریگان گفت: این منطقه دارای طوفانهای فراوانی است اما منابع طبیعی با کاشت درخت طی چند سال اخیر در این شهرستان تا حدودی از طوفانهای شدید شن در شهرستان جلوگیری کرده است.

حجت الاسلام حیدری نسب افزود: شما جوانان باید برنامه ریزی نمایید که با کاشت درخت طی چند سال آینده شهرستانی سر سبز داشته باشید.

وی افزود: هر کسی که در کنار جنگلها زندگی می کند باید نسبت به آنها احساس مسئولیت کند و در جهت حفظ آنها کوشا باشد.

بخشدار مرکزی ریگان نیز در ادامه این مراسم گفت: در شهرستان ریگان 300هزار هکتار منطقه فرسایش بادی وجود دارد که این امر باعث کانونهای بحرانی شدیدی در این منطقه شده است.

روح الله ابراهیمی افزود این کانونهای بحرانی باعث شده است که بیش از 80 روستا مورد هجوم شنهای روان قرار گیرند.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی وابخیزداری استان اقدامات خوبی در شهرستان ریگان انجام داده است وی از کاشت جنگل 200هکتاری بخش گنبکی ریگان خبر داد.

وی گفت: این جنگل باعث مهاجرت ساکنان 20روستا در این بخش شده است.

بخشدار مرکزی ریگان افزود: 300میلیون تومان اعتبار برای سیل بند بزرگ بخش گنبکی اختصاص یافت که این سیل بند تکمیل گردید و از خطر سیل به 30روستای این بخش جلوگیری شد.

ابراهیمی افزود: با توجه به اینکه شهرستان ریگان یک شهرستان طوفان خیز شدید در استان کرمان است سالانه خسارات زیادی به زیرساختهای این شهرستان وارد می شود که نیاز به اعتبارهای کشوری و جهانی دارد.

وی افزود: با تلاش اداره کل منابع طبیعی استان طرح بزرگ کشوری جف تنها در کشور در شهرستان ریگان کرمان در 30روستا با اعتبار 11میلیارد تومان اجرا می شود.

بخشدار مرکزی ریگان گفت: این طرح در هفته منابع طبیعی به صورت پایلوت در 5روستای شهرستان اجرا می شود که بیشترین تلاش ان احیای جنگلهای مخروبه در اثر خشکسالی است.