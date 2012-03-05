سند جامع درمان اعتیاد در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر،مهندس طه طاهری در جلسه هم‌اندیشی «مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسوولین دفتر UNODC با هدف آشنایی و تبادل تجربیات موفق در کشورهای دیگر در حوزه مبارزه با محرک‌های تیپ آمفتامین (ATS)» که در محل این ستاد برگزار شد، با بیان اینکه جهان در حوزه مبارزه با مواد مخدر به استراتژی متوازن روی آورده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در بحث مبارزه با قاچاق آمفتامین‌ها جزو کشورهای پیشرو است و عملیات خورشید نیز نمونه بارز آن است و تاکنون کشور ما تجربیات خود را در این خصوص به کشورهای جنوب شرقی آسیا ارائه و کمپ‌هایی را برای درمان مصرف‌کنندگان به سوء‌مصرف این ماده تاسیس کرده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز کار تدوین سند جامع درمان اعتیاد از سوی ستاد آغاز شده و این سند می‌تواند در درمان سوء مصرف آمفتامین‌ها و مت‌آمفتامین‌ها موثر واقع شود.

همچنین آنتونینو دلئو، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تهران UDODC ضمن تشکر از سطح همکاری خوب میان ستاد و دفتر UDODC ، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث مقابله با مواد مخدر و پیشگیری و درمان سوء‌مصرف آن را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران یک شریک راهبردی در مبارزه با مواد مخدر است و نتایج اقدامات این کشور در حوزه مبارزه با مواد افیونی، درمان و بازپروری و پیشگیری از اعتیاد بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته با کمک جمعی از کارشناسان، یکسری اطلاعات در خصوص محرک‌های تیپ آمفتامین (ATS) در سطح جهانی جمع‌آوری و مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آمفتامین‌ها تهدید جدی علیه جوامع جهانی و جوانان است.

دلئو بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده، آمفتامین‌ها از نظر شیوع و مصرف در رده دوم ماده‌های اعتیادآور جهان هستند و عمدتاً افراد به خاطر جذابیت کاذبشان به این ماده روی می‌آورند و متاسفانه تعداد آزمایشگاه‌های تولید ATS در جهان در حال افزایش است.

وی در ادامه، مشکلات قلبی، روانی،‌ بهداشتی، خشونت در جامعه، آسیب به خانواده، خشونت، از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی را از جمله عوارض مصرف آمفتامین‌ها برشمرد.

دلئو اظهار داشت: این جلسه فرصت خوبی بود تا با بازنگری شیوه‌های موفق مقابله با ATS در جمهوری اسلامی ایران و تجارب کشورهای دیگر بتوانیم راهبردی مشخص و هدفمند داشته باشیم.