70 درصد مردم پیشوا در انتخابات شرکت کردند

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افتخاری برای پیشواست که توانست انتخاباتی سالم و در امنیت کامل را برگزار کند و برگ زرینی درتاریخ انقلاب اسلامی به خود اختصاص دهد.

مردم پیشوا در انتخابات نشان دادند همواره پیشوای ولایت هستند

وی بیان داشت: مردم پیشوا با حضور پر شور در انتخابات نشان دادند همواره پیشوای ولایت بوده و درامر ولایت پذیری نیز پیشتازهستند.

این مسئول ادامه داد: به گفته مقام معظم رهبری انتخابات امسال یک موقعیت و انتخاب حساس برای ایران اسلامی بود و مردم توانستند با حضور حداکثری خود از نظام و ولایت فقیه دفاع کنند.

وی بیان داشت: این انتخابات دو رویکرد مهم و حساس به دنبال داشت، یکی این بود که بعد از فتنه 88، اولین انتخابات کشور بود و دشمن قصد داشت تا این فتنه را دوباره تکرار کند ولی موفق نشد.

ستاری اضافه کرد: دومین رویکرد با توجه به نقش ایران در بیداری اسلامی کشورهای منطقه است و دشمنان قصد داشته و دارند تا مانع این موج بیداری شوند.

وی گفت: ستاد انتخابات شهرستان پیشوا نیز رویکردهای خود را براساس این حساسیتها تنظیم کرد و توانست انتخابات سالم و به دور از اغتشاشات را برگزار کند.

رئیس ستاد انتخابات پیشوا افزود: 56 شعبه اخذ رأی در شهرستان پیشوا مستقر بودند که از این تعداد شش شعبه به صورت سیار فعالیت داشتند.

وی یادآورشد: از این شش شعبه سیار سه شعبه برای خواهران و سه شعبه برای اخذ رأی از برادران در نظر گرفته شده بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا در خصوص امنیت انتخابات افزود: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته بین شورای تأمین و نیروی انتظامی شهرستان هیچگونه درگیری انتخاباتی از قبیل درگیریهای لفظی و فیزیکی بین مأموران، مردم و هواداران صورت نگرفت.