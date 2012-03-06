اخبار کوتاه استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، امین معین مربی تیم کوهنوردی دانشگاه محیط زیست کرج، قله سه هزار و 650 متری گل زرد را فتح کرده است.

امین معین دانشجوی رشته کنترل آلودگی های محیط زیست دانشگاه که سمت مربیگری تیم دانشگاه را نیز برعهده دارد، موفق به فتح قله سه هزار و 650 متری گل زرد شد.

معین با همراهی تیم کوهنوردی دانشگاه محیط زیست کرج، علاوه بر فتح قله چهار هزار و 150 متری سن پران، بلندترین قله رشته کوه در اشترانکوه، دو قله قاش مستان – بیژن ۳ به ارتفاع چهار هزار و 450 متر ( بلندترین قله منطقه) و همچنین قله مورگل به ارتفاع چهار هزار و 350 متر دومین قله خط الراس دنا را فتح کرده بود.

قله گل‌زرد مقابل یال غربی دماوند قرار گرفته ضمن اینکه مجموعه دشت و غار و قله گل زرد در نزدیکی دشت لار و در منطقه پلور واقع شده است.

تایید صلاحیت پنج آزمایشگاه آزمون کالیبراسیون



هفدهمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون، کالیبراسیون در سال جاری با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.



در این جلسه صدور و تمدید گواهینامه های آزمایشگاه های زیر بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در نهایت با صدور گواهینامه برای دو آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه شمول گواهینامه برای سه آزمایشگاه به شرح زیر موافقت شد:

آزمایشگاه پیروزان صنعت نیکو ( افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون، آزمایشگاه پلی پارس (صدور) زمینه فعالیت: لوله های پلی اتیلن، آزمایشگاه آسا ( افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون، آزمایشگاه تسا ( افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون و آزمایشگاه کاوه فلوت ( صدور ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون



مرحله عملی استانی آزمون علمی – کاربردی و علمی – عملی در البرز برگزار می شود

مرحله عملی استانی آزمون علمی – کاربردی (شاخه کاردانش ) و علمی – عملی (شاخه فنی و حرفه ای ) ساعت هشت صبح روز چهارشنبه 17 اسفندماه سال جاری در البرز برگزار می شود.

آزمون علمی- کاربردی (حوزه پسران) در هنرستان یادگار امام (ره) ناحیه 2 کرج و آزمون علمی- کاربردی (حوزه دختران) در هنرستان تهذیب ناحیه 4 کرج برگزار می شود.



آزمون علمی- عملی (حوزه پسران) نیز در هنرستان شهید بهشتی ناحیه 1 کرج و آزمون علمی- کاربردی (حوزه دختران) در هنرستان هفده شهریور ناحیه 1 کرج برگزار خواهد شد.

40 هزار نفر در البرز تحت حمایت کمیته امداد هستند



مدیر کل کمیته امدا استان البرز گفت: حدود 40 هزار نفر تحت حمایت این نهاد می باشند و سالانه از خدمات حمایتی ما استفاده می کنند.

علی سالارکیا به مجموع خدمات ارائه شده در سرفصلهای مختلف اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا 458 میلیارد ریال خدمات متنوع در سرفصلهای مختلف به محرومان ارائه شده است.



وی سهم کمکهای مردم در ارائه خدمات بلاعوض کمیته امداد را 38 درصد عنوان کرد و افزود: مردم خیر و نوعدوست استان البرز با پرداخت 125 میلیارد ریال در طرحهای صدقات ، جشن نیکوکاری ، عاطفه ها، رمضان، کمک به مردم سومالی و طرح های برکت ، احسان زائر و دانش آموز و ... مشارکت کردند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: طی این مدت 140 میلیارد ریال کمک هزینه معیشت پرداخت شده ضمن اینکه به هزار و 400 زوج نیازمند کمک هزینه جهیزیه و ازدواج با رقم تقریبی هشت میلیارد ریال اعطا شده است.

خدمات پزشکی به دانشجویان دانشگاه محیط زیست کرج ارائه می شود

خدمات پزشکی به دانشجویان دانشگاه محیط زیست کرج ارائه می شود و این امر با همکاری این دانشگاه و بخشهای ذیربط دنبال می شود.

بر این اساس طبق برنامه مربوطه، این خدمات به صورت رایگان و با حضور پزشک باتجربه ارائه می شود و دانشجویان می توانند از خدمات یادشده بهره مند شوند.

خدمات پزشکی در این خصوص، شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳ در دفتر کمکهای اولیه سالن تربیت بدنی دانشگاه و یکشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳ در اتاق مشاوره دانشجویی ارائه می شود.

دانشگاه محیط زیست در منطقه میدان استاندارد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی استان البرز و کشور محسوب می شود.