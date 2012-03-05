8 کتابخانه در مساجد مینودشت فعالیت دارد

سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 هزار جلد کتاب در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در این کتابخانه های وجود دارد.

وی اظهار داشت: به منظور فرهنگ سازی در خصوص مطالعه کتاب، کتابخانه های مساجد شهرستان مینودشت، تجهیز و سازماندهی شدند.

حسینی در ادامه با اشاره به بازدیدهای دوره ای از کتابخانه ها افزود: فرآیند رشد سرانه مطالعه کتب غیردرسی نیازمند مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی است.



وی عنوان کرد: با فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری می توانند دامنه سطح آگاهی و دانش عمومی افراد جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان را بالا ببرند.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.