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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

حسینی:

8 کتابخانه در مساجد مینودشت فعالیت دارد

8 کتابخانه در مساجد مینودشت فعالیت دارد

مینودشت - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانه اداره تبلیغات اسلامی مینودشت از فعالیت 8 کتابخانه در مساجد شهرستان خبر داد.

سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 هزار جلد کتاب در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در این کتابخانه های وجود دارد.

وی اظهار داشت: به منظور فرهنگ سازی در خصوص مطالعه کتاب، کتابخانه های مساجد شهرستان مینودشت، تجهیز و سازماندهی شدند.

حسینی در ادامه با اشاره به بازدیدهای دوره ای از کتابخانه ها افزود: فرآیند رشد سرانه مطالعه کتب غیردرسی نیازمند مشارکت سایر دستگاههای فرهنگی است.

وی عنوان کرد: با فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری می توانند دامنه سطح آگاهی و دانش عمومی افراد جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان را بالا ببرند.
 
مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1552327

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