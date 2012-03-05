سیاست آمریکا در تهاجم به کشورها نابخردانه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد هاس که با شبکه دیجیتال ایج گفتگو می کرد به سیاست های آمریکا در خارومیانه اشاره کرد و گفت: تهاجم آمریکا در سال 2001 به افغانستان و در سال 2003 به عراق غیر عاقلانه بوده زیرا که این حملات باعث صرف هزینه های هنگفت و تلفات انسانی بسیار شد.

هاس گفت: به نظر من ما می توانستیم با نتایج قابل قبول این کارها را انجام دهیم.

وی افزود: من بر این باورم که این سیاست اشتباه بود و تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد.

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه خاطر نشان کرد: ایالات متحده باید تمرکز خود را بر همکاری با دیگر قدرت ها از جمله چین، روسیه، هند، برزیل، ژاپن متمرکز کند و با این کشورها همکاری کند.

نویسنده مقاله "دکترین سیاست خارجی جدید آمریکا برای قرن بیست و یکم" گفت: ما باید تلاش کنیم تا این کشورها را به جای اینکه در برابر خودمان قرار دهیم در کنار خودمان و در راستای همکاری داشته باشیم.

ریچارد هاس گفت: بزرگترین چالشی که امروز سیاست خارجی آمریکا با آن روبرو است آن چیزی است که در داخل این کشور در جریان است.

مدیریت اقتصادی، زیر بنای اقتصادی فرسوده، نظام آموزشی فقیر، و اختلافات سیاسی در داخل از مهمترین چالش هایی است که ریچارد هاس عقیده دارد که آمریکا با آنها چالش دارد و وی عقیده دارد که "دکترین احیا شده" می تواند به این نگرانی ها پاسخ دهد.