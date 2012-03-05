ریه های زندگی نیازمند تنفس تازه/ با طبیعت مهربان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی کودک بودیم همه چیز متفاوت بود، دنیای کودکی یادش بخیر،لابه لای درختها می چرخیدیم و بازی می کردیم و به کمک بزرگترها شاخه ای مناسب پیدا می کردیم و با یک طناب ، تابی درست می کردیم و تمام وقت بازی می کردیم.

حالا نمیدانم دنیا عوض شده یا ما بزرگ شدیم و دنیا را جور دیگری میبینیم.

در این دنیای بزرگی که همه روزها و شبها پرشده از زندگی ماشینی وهیاهو، یک روز تعطیل به همراه خانواده به دل طبیعت میزنیم و در یک فضای سر سبز در کنار یک درخت زیر اندازی پهن میکنیم و با یک روز آرام و بی هیاهو در هوایی پاک برای یک هفته پیش رو انرژی میگیریم.

پیش ترها از لابه لای درختان یک کلبه یا یک خانه دیده میشد اما حالا از لابه لای ساختمانها به سختی یک درخت دیده می شود، حالا دیگر شب می خوابیم و صبح که بیدار شدیم یک ساختمان چند طبقه جلوی چشمانمان سبز می شود.

باید فکری به حال دنیایمان بکنیم، باید با طبیعت مهربان تر باشیم. حالا دیگر مفهوم آن شعر معروف کلاس سوم ابتدایی را خوب می فهمیم :

به دست خود درختی مینشانم به پایش جوی آبی میکشانم....

براستی درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از زیباترین نعمتهای بیکران خداوند است که بخش مهمی از نیازهای انسان را برآورده می‌سازد. در ایران، از 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان " هفته درختکاری" نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند "روز ‌درختکاری‌ " است .

درختکاری در ایران دارای پشتوانه‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می‌دهد که ایرانیان باستان، جشنهای خاصی داشتند و در این جشنها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌گذاشتند علاوه بر این درختکاری با اعتقادات مذهبی مردم نیز پیوند دارد، تا حدی که کاشت درخت نوعی عبادت محسوب می شود.

درختکاری یکی از سنن پسندیده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روایات تاکید شده است . قرآن کریم در بیش از بیست آیه به راز رویش گیاهان اشاره می کند .

پیامبرصلى الله علیه وآله همچنین فرمودند: هر که نهالى بکارد، خداوند به مقدار میوه‏اى که از آن درخت به دست مى‏آید، در نامه اعمال او پاداش مى‏نویسد.

به هر روی چقدر نیکو است که در روز درختکاری ما هم یک درخت درحیاط خانه یا باغچه جلوی در بکاریم و کمک کنیم تا هوای شهرمان پاکیزه و محلمان زیباتر شود.



اکنون که در آستانه فرا رسیدن سال نو هستیم در روز 15 اسفند روز درختکاری بیایید با زمین مهربان باشیم و سهمی در گسترش فضای سبز داشته باشیم، با دست خود نهالی بکاریم و به توسعه فضای سبز بپردازیم.