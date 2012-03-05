افزایش شاکیان روباه پیر به بیش از 50 کودک

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل 64 ساله در آخرین جنایت خود 26 بهمن امسال دختر 9 ساله ای به نام نیلوفر را از مقابل مدرسه اش در مشهد ربود و او را با تهدید به بیابانهای اطراف شهر کشاند.

او پس از آزار و اذیت دختر خردسال قربانی اش را در یکی از خیابانهای شهر رها کرد و گریخت.

پس از شکایت والدین نیلوفر تیمی از مأموران پلیس آگاهی مشهد تحقیقات خود را آغاز کرده و پس از تجسسهای گسترده پیرمرد پیکان سوار را در منطقه طوس شناسایی و دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی و تحقیقات مقدماتی به آزار و اذیت 11 دختر بچه اعتراف کرد، این درحالی بود که بررسی های تیم جنایی نشان می‌داد تعداد قربانیان مرد شیطان صفت بیش از 11 مورد است، در ادامه با دستور قاضی ذوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد، پرونده برای رسیدگی سریع و قاطع در اختیار قاضی شاکر بازپرس جنایی مشهد قرار گرفت.

همزمان با آغاز تحقیقات در این شعبه و انتشار خبر دستگیری و اعترافات مرد شیطان صفت تعداد شاکیان او به بیش از 55 نفر افزایش یافت. در جریان تحقیقات مشخص شد اسماعیل از 3 سال قبل جنایت سیاه خود را آغاز کرده و با پرسه زدن در اطراف مدارس ابتدایی دخترانه طعمه هایش را در محل های خلوت شناسایی می کرد.

در ادامه نیز به بهانه پرسیدن آدرس قربانیان را سوار خودرو پیکان خود کرده و با تهدید به حاشیه شهر می کشاند.

قاضی شاکر از شعبه 809 مجتمع قدوسی مشهد پس از تحقیقات از مرد شیطان صفت برای او به اتهام اعمال منافی عفت با اکراه، آدم ربایی با وسیله نقلیه، ایراد صدمه بدنی و کودک آزاری جنسی و جسمی بازداشت و روانه زندان کرد.

همچنین قربانیان را برای بررسی شدت صدمات و شکنجه های روباه پیر به پزشکی قانون منتقل کرد. در حال حاضر به پرونده مرد شیطان صفت در پایگاه غرب پلیس آگاهی مشهد رسیدگی می شود و مأموران از افرادی که از او شکایت دارند، درخواست کرده اند برای شناسایی متهم و طرح شکایت به اداره آگاهی مراجعه کنند.