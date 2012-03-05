به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در نشستی خبری ارزش بازار سرمایه را 126 هزار میلیارد تومان در حال حاضر اعلام کرد و گفت: ارزش بازار در ابتدای سال 115 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 13 درصدی مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار ارزش اسمی بازار سرمایه را در حال حاضر 44 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این رقم در ابتدای سال 33 هزار میلیارد تومان بود که با رشد 33 درصدی و افزایش 11 هزار میلیارد تومانی مواجه شده که دلیل آن افزایش پذیرش ها و سرمایه شرکتهای بورسی بوده است.



وی افزود: شرکتهای بورسی در سال جاری 7 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داده اند و 4 هزار میلیارد تومان نیز ارزش شرکتهای جدیدی است که وارد بازار سرمایه شده اند، این در حالی است که رقم افزایش سرمایه شرکتهای بورسی در سال گذشته 3 هزار و 800 میلیارد تومان بود یعنی امسال دو برابر رشد داشته است.



به گفته قالیباف اصل، در سال 88 میزان افزایش سرمایه شرکت ها هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه، امسال 7 برابر شده است. وی شاخص کل بورس را در حال حاضر 25 هزار و 400 واحد ذکر کرد و افزود: شاخص کل بورس در ابتدای سال 23 هزار و 294 واحد بود که 9 درصد رشد را نشان می دهد.



وی تصریح رکرد: سود شرکت های بورسی در سال گذشته بالغ بر 16 هزار و 800 میلیارد تومان بود که پیش بینی می شود در سال جاری این رقم به 20 هزار میلیارد تومان برسد.همچنین سودآوری شرکت ها در سال جاری 19 درصد رشد داشته است.



مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار ارزش کل معاملات خرد و بلوک سال جاری بورس را 16 هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 11 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که رشدی 4.2 درصد را نشان می دهد.



وی گفت: در سال جاری 4 میلیون و 600 هزار دفعه معامله در بورس انجام شده که این تعداد در سال گذشته 3 میلیون و 180 هزار دفعه بوده است که رشد 35 درصدی را نشان می دهد.



قالیباف اصل گفت: امسال 2 هزار و 580 میلیارد تومان معاملات آنلاین یا برخط در بورس انجام شده است که که 17 درصد معاملات بورس را شامل می شود و این رقم در سال گذشته 3509 میلیارد تومان بوده است.



وی تعداد کدهای معاملاتی امسال را 165 هزار کد با رشد 68 درصدی اعلام کرد و گفت: این تعداد در سال گذشته 98 هزار کد بوده است.



قالیباف اصل در مورد عملکرد بورس تهران در سال 2011 بر اساس گزارشات سازمان های بین المللی گفت: در این سال شاخص بورس تهران 29.5 درصد رشد داشته است که در بین بورس های فدراسیون های جهانی بورس که 52 بورس را شامل می شود رتبه اول را احراز کرده است، همچنین بازار رشد 24 درصد را داشته است که رتبه دوم را شامل می شود، از نظر ارزش معاملات نیز رشد 5 درصدی را تجربه کرده است.



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: 7 شرکت امسال در بورس پذیرش و عرضه شده اند که یک شرکت آن اصل 44 بود و 6 شرکت غیر اصل 44 بودند. در سالهای گذشته شرکت های اصل 44 وارد بورس می شدند ولی امسال میزان تقاضای پذیرش از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است.



وی گفت: یکسری شرکت ها در بورس پذیرش شدند اما عرضه نشدند که امیدواریم در سال آینده عرضه شوند، یکسری شرکت ها درخواست پذیرش دارند که در سال آینده انجام خواهد شد که 5 شرکت آن زیر مجموعه ایران خودرو هستند.



قالیباف اصل از آماده سازی سه پالایشگاه گاز و یک هلدینگ گاز برای عرضه در بورس در سال آینده خبر داد و گفت: امسال یک مورد اوراق مشارکت در بورس پذیرفته شد اما نرخ سود آن پایین بود.



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: در سال جاری اختیار مقررات آبشن سهام در بورس تدوین و برای اظهارنظر به سازمان بورس تحویل شد همچنین امسال پیشنهاد مقررات آتی ارز مطرح و تدوین و در نهایت به سازمان بورس ارسال شد اما باید هماهنگی هایی با بانک مرکزی صورت گیرد تا این مقررات در اختیار بازار قرار گیرد.

وی از انجام مطالعاتی در مورد معاملات (فروش ) استقراضی در بازار سرمایه به عنوان یک راه حل اسلامی و گزارش آن به سازمان بورس خبر داد و گفت: جلساتی در کمیته فقهی سازمان بورس برگزار و قرار شده است که مقررات آن در سازمان بورس تدوین شود.



قالیباف اصل با بیان اینکه مطالعاتی بر روی صندوق های قابل معامله صورت گرفته است، افزود: امسال بانک جامع اطلاعاتی طبقه بندی شرکت ها تهیه شده و شرکت ها به صورت لحظه ای طبقه بندی می شوند.

برنامه های سال آتی بورس



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار معرفی دو ابزار جدید به بازار ، پذیرش 15 شرکت جدید در بورس، پذیرش 15 اوراق مشارکت و 2 صکوک خبر داد و گفت: نظارت بر بازار سرمایه در سال آینده تقویت و مکانیزه می شود و در این راستا از برنامه نرم افزاری استفاده خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در مورد تحلیل از وضعیت بازار سرمایه گفت: افرادی که بلندمدت به بورس نگاه می کنند سود می برند عملکرد بازار سرمایه باید در یک دوره بلندمدت مورد توجه قرار گیرد همه بازارها نوسان دارند ، در حوزه رشد شاخص سال گذشته بازده 85 درصدی و امسال بازده 9 درصدی را مشاهده می کنیم اما به طور کلی سالانه به طور متوسط بازده رشد شاخص 40 درصد است.



قالیباف اصل همچنین در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: برنامه های دولت در آزادسازی نهاده های تولید به بازار سرمایه ارتباط می یابد بر این اساس در حال آماده سازی گزارش تحلیلی در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای ارائه آن به وزارت اقتصاد و سازمان بورس هستیم.



مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار همچنین در مورد تاثیر بازارهای سکه و ارز بر بورس گفت: ارز و طلا جایگزین های مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس نیستند گرچه هر یک دارایی محسوب می شوند اما در بورس 340 شرکت داریم که تنوع سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران فراهم می کند،



وی ادامه داد: رشد قیمت و تورم باعث سود سرمایه گذاری در طلا و ارز می شود اما در بورس سودآوری بر اساس عملکرد شرکت ها و تولید است که باعث تغییر قیمت در بازار می شود، اگر قیمت ها در بازار طلا و ارز متوقف شود سرمایه گذاران دوباره به بورس باز می گردند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد تاثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت بر بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت بربازارهای مالی اثرگذار است . هر عاملی که باعث شود بازارهای مالی نظام گیرند و باعث تجهیز بازارهای مالی شوند به نفع بازار سرمایه است. اینکه نقدینگی بر این اساس در بانک ها جمع شود و از بانک ها به سایر بخش تخصیص یابد به نفع بازار سرمایه است.