بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل می شود/ ضرورت نوسازی مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر بیمارستان فاطمی با قدمت حدود 90 سال یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای استان است که در حال حاضر قطب بیماران تصادفی اردبیل و سایر شهرستانهای استان محسوب می شود.

این موضوع که دو سال پیش با تائید و تکذیبهای مکرر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مواجه شده بود، امسال در سفر دور چهارم هیئت دولت به استان مصوب و قرار است براساس این طرح بیمارستان قاطمی اردبیل به محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی منتقل شود.

بیمارستان فاطمی نیازمند توسعه فضا و تجهیزات

باید اذعان داشت که بیمارستان فاطمی اردبیل به عنوان مرکز درمانی مرجع در منطقه به دلیل محدودیت فضا، فرسودگی ساختمان و کمبود امکانات پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان و بیماران نیست.

هم اکنون در این بیمارستان بخشهای مختلفی ازجمله جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدی فعال است و بیش از 500 نفر نیروی انسانی در آن مشغول به خدمت هستند.

در همین حال رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل در پاسخ به علت تاخیر انتقال ساختمان این بیمارستان گفت: طرح انتقال ساختمان بیمارستان چند سالی است که مطرح شده، اما به دلیل مسایل مالی و نیز بحثهای دیگر تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده بود.

اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، مدت زمان دقیق پیاده سازی این طرح را مشخص نکرد و افزود: طبق قول معاون سلامت وزیر بهداشت و درمان این انتقال حداقل تا پنج سال دیگر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به قدمت این بیمارستان یادآور شد: بیمارستان فاطمی از مهمترین مراکز درمانی استان اردبیل محسوب می شود و روزانه 300 بیمار در اورژانس فاطمی اردبیل مداوا می شوند، که همین امر توسعه این مرکز را ضروری ساخته است.

رئیس این بیمارستان با بیان اینکه این بیمارستان در گذشته شامل تمام بخشهای درمانی بوده است، اضافه کرد: با توسعه مراکز درمانی در استان هم اکنون این بینمارستان به صورت تخصصی عمل می کند.

به گفته اکبری اورژانس این بیمارستان مرکز ارجاع بیماران تصادفی است و همچنین تنها بیمارستانی است که بخش اعصاب و روان دارد.

پذیرش 8 هزار بیمار طی 6 ماه

وی تصریح کرد: آمار مراجعات ماهانه در 6 ماهه نخست سال به دلیل افزایش صنعت توریسم درمانی در منطقه بیش از 6 ماهه دوم سال است بطوریکه در نیمه نخست نزدیک به 8 هزار نفر و در نیمه دوم نزدیک به 6 هزار نفر مراجعه کننده داشته ایم.

اخوان اکبری با تاکید بر ارتقا کمی و کیفی امکانات درمانی بیمارستان فاطمی، متذکر شد: با توجه به بخشهای تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان برای اکثر موارد جراحی تیمهای پزشکی مجربی در نظر گرفته شده اند.

وی با اشاره به جذب 32 نفر نیروی پرستار در سال جاری یادآور شد: در اورژانس فاطمی 27 نفر نیروی پرستاری ثابت به صورت شبانه روز فعالیت داشته و به بیماران مراجعه کننده در اولین فرصت رسیدگی می کنند.

رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل افزود: علاوه بر نیروی ثابت پرستاری پزشک مقیم، متخصص بیهوشی و جراح عمومی متخصص نیز در این اورژانس بصورت دائمی در فعالیت هسند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اورژانس فاطمی اختصاص به بیماران تصادفی دارد در طول تعطیلات عید نیز با آمادگی کامل کادر درمانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اکبری با بیان اینکه از بین بیماران پذیرش شده فقط 10 درصد نیاز به بستری شدن دارند، عنوان کرد: از بین بیماران بستری شده نیز حدود 60 درصد به صورت متوسط تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

اخوان اکبری با اشاره به پذیرش حجم قابل توجهی از بیماران تصادفی از سراسر استان و استانهای مجاور در اورژانس فاطمی، افزود: با توجه به مداوای سرپایی تعداد کثیری از این بیماران حدود 10 الی 15 درصد بستری شده و به بخشهای تخصصی درمانی بیمارستان فاطمی ارجاع داده می شوند.

برای اولین بار در تاریخ پزشکی استان چند روز پیش یکی از پزشکان اردبیلی توانست عضو قطع شده یک بیمار را پس از 8 ساعت عمل جراحی در بیمارستان فاطمی به طور کامل پیوند بزند.

به گزارش مهر، بسیاری از شهروندان و مسئولان این استان اعتقاد دارند که مراکز مرجع و تخصصی درمانی استان در حال حاضر به دلیل عدم اعتبارات و نوسازی فرسوده بوده و دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندان و بیماران نمی باشند.

چنانچه سه بیمارستان اصلی و تخصصی اردبیل بیش از 40 و حتی 50 سال قدمت دارند که با توجه به افزایش جنعیت و توسعه علوم پزشکی نوین این مراکز تاکنون توسعه لازم را نداشته اند.

........................

گزارش از ونوس بهنود