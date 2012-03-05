جعل هویت کاربران اینترنت را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حبیب الله رجبلی از کاربران اینترنتی خواست مراقب جعل هویت خود باشند و از حریم خصوصی خود در فضای سایبری حفاظت کنند.
وی گفت: در صورتی که در محیط کسب و کار یا حوزه اجتماعی خود فرد سرشناسی هستند ممکن است افرادی با سوء استفاده از محتواها و اطلاعاتی که به صورت عمومی به اشتراک گذاشتهاید با نام و هویت جعلی و با راهاندازی صفحات مشابه دست به اخاذی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه بزنند، از این رو هوشیاری در حفظ اطلاعات و محتواهای خصوصی کاملاَ اهمیت دارد.
سرگرد رجبلی با اشاره به اینکه اسرار ملی و سازمانی را افشا نکنید افزود: سازمان، شرکت یا موسسهای که در آن کار میکنید به یقین اطلاعاتی را در اختیار میگذارد که انتظار دارند آنها را بصورت محرمانه نزد خود نگاه دارید.
وی با اشاره به اینکه به هر ناشناسی اعتماد نکنید تصریح کرد: فضای شبکههای اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت جعلی و برای مقاصد خاص مثل کلاهبرداری و اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربران اقدام میکنند از این رو مراقب اینگونه کاربران باشید.
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