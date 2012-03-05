احتمال رفع تعلیق نشر «چشمه»/ مشکل مشابه چند ناشر دیگر حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این 3 یا 4 ناشر هنوز مشخص نیست، اما از فعالیت متوقف شده آنها رفع تعلیق شده و به زودی فعالیت عادی خود را از سرمی‌گیرند.

رایزنی هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با هدف حل مشکل مشابه برای انتشارات چشمه نیز ادامه دارد و گویا قرار است تا پیش از پایان امسال جلسه‌ای با مسئولان مربوطه در اداره کتاب وزارت ارشاد برگزار شود.

پیش‌بینی می‌شود با اخذ یک تعهد کتبی از نشر چشمه، مشکل این ناشر نیز حداکثر تا پیش از نمایشگاه سال آینده کتاب تهران برطرف شود.

چندی پیش سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلیل تعلیق فعالیت چند ناشر در هفته‌های اخیر گفته بود: من در جریان نیستم. از معاونت فرهنگی بپرسید دلیلش چیست.

این در حالی است که پیش از آن بهمن دری معاون امور فرهنگی این وزارتخانه با تائید خبر تعلیق فعالیت نشر چشمه گفته بود: بر اساس رای صادره کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه تا اطلاع ثانوی به دلیل تعلیق فعالیت خود نمی‌تواند کتابی را برای اخذ مجوز به اداره کتاب ارائه کند.

وی البته تاکید کرده بود که نشر چشمه پس از صدور این حکم 20 روز مهلت دارد تا درخواست کتبی و مستند خود را برای تجدید نظر به هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، ارائه کند. این موضوع در کمیسیون تجدید نظر همان هیئت رسیدگی و نتیجه اعلام خواهد شد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد تعداد ناشران را که پرونده تخلفات آنها در هیئت مذکور در دست بررسی است، 8 ناشر اعلام کرده و گفته بود: حکم تعلیق برای یک ناشر زمانی صادر می شود که مرجع قضایی به وزارت ارشاد اعلام کند که ناشر تخلف دارد و یا اینکه ناشری ضوابط چاپ و نشر رعایت نکرده و مکرراً بر تخلف خود اصرار ورزد.



به گفته دری تخلفات نشر چشمه هم ساختاری و هم محتوایی بوده، اما معاون فرهنگی وزیر ارشاد توضیح بیشتری در این باره نداد.