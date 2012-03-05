سیستان و بلوچستان سرشار از منابع غنی و متنوع طبیعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر دوشنبه در مراسم روز ملی درختکاری در زاهدان اظهار داشت: با استفاده بهینه از آبهای موجود می توان علاوه بر حفظ منابع ملی، فضاهای سبز و جنگلی استان را نیز توسعه داد.

وی گفت: با وجود اینکه شش میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان معادل 33 درصد سطح استان را بیابان تشکیل داده اما از سوی دیگر نزدیک به 18 میلیون هکتار آن در حوزه های وسیع آبخیز داری قرار گرفته که تنوع اقلیمی در آن باعث رشد و نمو یک هزارو 300 گونه گیاه صنعتی و دارویی شده است.

وی با یادآوری عوامل مخرب فرسایش خاک و هجوم شن های روان بویژه در شمال استان و سیلاب های ویرانگر و اینکه دولت اقدامات مهمی را در این راستا انجام داده، غرس درخت توسط مردم را از دیدگاه پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) و نیز حفظ منابع ملی بسیار مهم توصیف کرد و از تمامی اقشار مختلف مردم بویژه جوانان خواست تا در این روزها با غرس حداقل یک نهال به طبیعت کمک کنند.

وی افزود: اکنون با کارهای انجام شده مدیریت خوبی در زمینه استحصال آب در این خطه انجام شده است که دستگاه های مربوطه برای رشد و توسعه فضای سبز استان باید بهترین برنامه ریزی را داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به توسعه شبکه فاضلاب شهری، شهرداری زاهدان و دیگر دستگاه های مسئول باید به بهترین شکل در زمینه توسعه فضای سبز و تغییر چهره مرکز استان تلاش کنند.

وی گفت: درختکاری و احیای فضاهای سبز در حاشیه شهر زاهدان یکی از ضروریت هایی است که مسئولان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

وی همچنین به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: میزان مشارکت مردم استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از میانگین کشوری بیشتر بوده است.

آزاد اظهار داشت: بر اساس نتایج آمارگیری سال 85 و 90 و استعلام از اداره کل ثبت احوال بیش از دو میلیون و 230 هزار نفر در سیستان و بلوچستان واجد شرایط رای دادن بودند.

وی گفت: با این آمار جمعیتی، در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان 79 و نیم درصد از واجدین شرایط رای دادن شرکت کردند.

وی افزود: سیستان و بلوچستان در این دوره از انتخابات حماسه عظیمی را خلق کرد و به رغم توطئه های دشمنان، مردم پرشورترین مشارکت را در طول انتخابات مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشتند.

استاندار سیستان و بلوچستان از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان و کشور به عنوان یک جشن ملی یاد کرد که باید همیشه آن را گرامیداشت.

وی با قدردانی از تمامی عوامل برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 25 هزار نفر در سطح این استان در امر برگزاری انتخابات شرکت داشته اند.