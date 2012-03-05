پیش بینی ورود 8 میلیون مسافر نوروزی به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر دوشنبه در جلسه گزارش اقدامات کمیته های این ستاد با بیان اینکه تمامی دستگاههای استان برای پذیرایی از مسافران و گردشگران در نوروز آماده هستند و گفت: در طول ایام نوروز دستگاهها با انسجام کامل و با هماهنگی از سوی دبیرخانه ستاد، برنامه های خود را اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه در این ایام کمترین مشکل را خواهیم داشت، افزود: با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران و گردشگران در ایام نوروز، زمینه ای مناسب جهت توسعه و رونق بخش گردشگری فراهم خواهد شد.

عباسی به فعال بودن دبیرخانه ستاد در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: امسال که ششمین سال فعالیت ستاد است، زمینه های ارائه تسهیلات مناسب و خدمت رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران و در همین راستا افزایش درآمد استان و رونق اقتصادی منطقه فراهم آمده است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان ادامه داد: باتوجه به فعالیت کمیته های 10 گانه این ستاد در قالب کمیته های اسکان و پذیرایی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، انتظامی و راهور، فرهنگی و اجتماعی، اطلاع رسانی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، پشتیبانی و حمل و نقل وپایانه ها و حقوقی، در بخشهای مختلف خدمات مطلوب به مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: مانور آماده باش ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 21 اسفند با حضور کمیته های این ستاد برگزار می شود.

عباسی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز امسال تلاش شده تا تفرجگاهها و پارکهای جنگلی استان با تجهیز سرویسهای بهداشتی و ایجاد زیرساختهای مناسب گردشگری از جمله ایجاد آلاچیقها و سکوهای استراحت، آبخوریها و روشناییها و نمازخانه ها رفاه لازم را جهت گردشگران مهیا کنند.

وی گفت: نظارت لازم بر وضعیت بهداشتی این اماکن در ایام نوروز وجود دارد و بخش عمده ای از تفرجگاههای این استان با زیرساخت های خود پذیرای گردشگران است.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری این استان با توجه به استقرار کیوسک های اطلاع رسانی این ستاد درسطح استان، به طور شبانه روزی صورت گرفته و کیوسکهای اطلاع رسانی نیز در سطح استان گلستان مسافران را هدایت می کنند.

عباسی گفت: وب سایت گردشگری GorganCHTO.ir جهت ارائه آخرین اطلاعات و آمار و اخبار ستاد و تلفن 01712224581 به عنوان پل ارتباطی مسافران واین ستاد درنظر گرفته شده و گردشگران می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره درمیان بگذارند.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران نوروزی، ایام خوشی برای این عزیزان فراهم آمده و رضایت لازم حاصل شود.