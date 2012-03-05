50 هزار اصله نهال رایگان در منطقه 19 تهران توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نصر افزود: نهالها از انواع درختان مثمر و غیر مثمر و درختچه است که شهروندان برای دریافت نهال باید به نقاط در نظر گرفته شده در پارکهای 22 بهمن، شقایق، شریعتی، شهید کاظمی، امام، نرگس، افرا، گلریز و ولایت مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: در این ایستگاهها علاوه بر توزیع نهال چنار، اقاقیا، زبان گنجشک، کاج، سرو و نیز نهالهای مثمر سیب، گلابی، آلبالو، گردو، گیلاس، هلو، آلوچه، بادام و توت، بروشورها و پکیجهای آموزشی بین مراجعه کنندگان توزیع و مشاوره گیاه پزشکی نیز به علاقه مندان ارائه می شود.

معاون شهری و فضای سبز همچنین به برگزاری کلاسهای آموزشی مختلف به مناسبت هفته درختکاری اشاره کرد و ادامه داد: از 15 تا 21 اسفند ماه سال جاری کلاسهای آموزشی مختلف مربوط به درختان و گیاهان در این منطقه برگزار می شود.

برگزاری محفل انس با قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) این هفته با حضور قاریان بین المللی و ممتاز حمیدرضا الاجگردی و سعید پرویزی برگزار می شود.

این مراسم معنوی جمعه 19 اسفندماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و با حضور قاریان ممتاز و بین المللی برگزار خواهد شد.

در این مراسم گروه حفاظ نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت و همچنین با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان هدایای متبرکه اهدا خواهد شد.

67 درصد مردم ورامین در انتخابات شرکت کردند

در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 67 درصد از واجدین شرایط حوزه ورامین در انتخابات شرکت کردند.

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، 190 هزار و 423 نفر از مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در دفاع و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی در شعب اخذ رأی حاضر شدند و مهر تأیید دوباره ای به انقلاب اسلامی زدند.

گفتنی است در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان ورامین 128 هزار نفر شرکت کرده بودند.

سه گفتمان همایشی توسط اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد

سه گفتمان همایشی با موضوع معیار دوست خوب، به همت اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد.

دراین گفتمانها، استاد کیمنش گفت: خداوند انسان را اجتماعی آفریده است و او با خروج از فردیت خود، به منافع جمع توجه دارد.

وی اضافه کرد: دلایل ارتباط و دوستیها بر اساس نیازها است و نیازهای ما در حوزه آگاهیها، نگرشها، مهارتها و تواناییهاست که ما را محتاج و نیازمند دوست قرار می ‌دهد.

گفتنی است این گفتمانها، نهم اسفندجاری با حضور320 نفر از دانش آموزان دختر، در مدارس فرهنگ، کوثر و اندیشه برگزار شد.

طرح نهضت مسکن معلولان در بهزیستی دماوند اجرا شد

در راستای اجرای طرح نهضت مسکن معلولان و مددجویان بهزیستی تعداد 60 نفر از توانخواهان بهزیستی دماوند برای مسکن مهر ثبت نام کردند.

گفتنی است تعداد 60 نفر از توانخواهان بهزیستی این شهرستان درپروژه مسکن مهر ثبت نام شدند و زمان تحویل آن تا پایان سال 91 اعلام شده است.

پلمپ واحدهای صنفی متخلف در ورامین

مسئول بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: در راستای اجرای طرح نظارت نوروزی، تعدادی از واحدهای صنفی شهرستان ورامین پلمب شدند.

محمد حبیبی افزود: اجرای طرح نظارت نوروزی همزمان در مناطق مختلف شهرستان ورامین از روز 11 اسفند 90 آغاز و تا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان ورامینی خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با شماره تلفن 124 در اختیار بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین بگذارند.