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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

گزارش خبری- تصویری/

کوتاه قدترین مرد جهان چطور زندگی می‌کند؟

کوتاه قدترین مرد جهان چطور زندگی می‌کند؟

مجله مهر: ۵۴۰ کیلومتر دورتر از کاتماندو، پایتخت نپال روستایی دور افتاده وجود دارد که کسی نمی‌تواند تصور کند محل زندگی مردی است که در روزهای گذشته دیگر تقریباً همه مردم جهان او را به خاطر رکوردشکنی‌اش شناخته‌اند. چاندارا باهادور دانگی،۷۲ ساله به تازگی به عنوان کوتاه قدترین مرد جهان معرفی شد و صدها خبرگزاری و روزنامه عکس‌هایش را منتشر کردند. این کشاورز نپالی با قد 54.6 سانتی‌متر، کوتاه قدترین مردی است که نامش تاکنون در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده و همه رقبایش را پشت سر گذاشته است.

 قد او از جونری بالاوینگ که پیش از او این رکورد را اختیار داشته ۵سانتی‌متر کوتاه‌تر است.چاندارا باهادور دانگی که با زندگی در روستایی دورافتاده، زندگی سختی داشته حالا قصد دارد با جایزه‌ای که دریافت کرده به شهرهای دیگر سفر کند و تبدیل به‌ یک جهانگرد شود. این کشاورز نپالی هفته گذشته توانست اولین سفرش به پایتخت نپال را با هزینه گینس انجام دهد و از از هواپیما سواری لذت ببرد! او می‌گوید: فکر می‌کنم زندگی‌ام حالا بهتر شود و همه جهان من را شناخته‌اند. چند وقت قبل وقتی یک تاجر به روستای محل ندگیچاندارا باهادور سفر می‌کند وخبر دیدن این مرد را به مقام‌های دولتی در پایتخت می‌رساند.

 روستایی که او همراه با ۶برادر و ۲خواهرش زندگی می‌کنند در مجموع ۲۰۰خانه دارد که در هیچکدام از آنها خبری از تلویزیون نیست. با وجود ۷۲سال زندگی، چاندارا باهادور می‌گوید که تاکنون با بیماری خاصی مواجه نبوده و زندگی سالمی داشته است. در تمامی سال‌های گذشته این مرد در کنار کشاورزی برای امرار معاش، وسایل مردم روستا را با بستن روی شانه‌هایش حمل می‌کرده است. نپالی‌ها که تاکنون رکورد داشتن مرتفع‌ترین قله جهان را در اختیار داشته‌اند حالا نام‌شان با داشتن کوتاه‌قدترین انسان جهان هم در کتاب رکوردها ثبت شده است.

 

 

کد مطلب 1552348

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