گوشت بدون واسطه در نمایشگاه بهاره کرمانشاه عرضه می شود

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سازمان وظیفه تنظیم بازار پروتئین که یکی از نیازهای سبد غذایی مردم را بر عهده دارد .



مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه افزود: با توجه به افزایش قیمت مرغ گرم این سازمان در حدود 10 تا 15 روز قبل وارد به بازار شده و مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی به ازای هر کیلو گرم 3 هزار و50 تومان از طریق ماشین های یخچالدار سیار و از طریق سوپر مارکت ها و مغازه های مرغ فروشی که مجهز به سیستم های نگهداری از مرغ منجمد هستند را در اختیار مردم قرار داده است.



احمدی گفت: همچنین در نمایشگاه بهاره نیز 4 غرفه داریم که به عرضه گوشت مرغ منجمد پرداخته می شود.



وی افزود: به لحاظ کیفیتی گوشت سفید یا قرمز عرضه شده از کیفیت بالا برخوردار بوده وضریب بهداشتی آن نیز بالا و قطعا مورد اطمینان بیشتر و بالاتر خواهد بود به خصوص در مورد مرغ گرم که عرضه منجمد آن مورد اطمینان بیشتر است.



مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه تاکید کرد: گوشت قرمز گوساله کشتار روز کرمانشاه به صورت گوشت بدون استخوان ودنده عرضه شده در نمایشگاه هر کیلو 13 هزار و700 تومان و گوشت گوسفندی نیز به ازای هر کیلو گرم 15 هزار و 500 تومان که به لحاظ قیمتی بین 3 تا 4 هزار تومان ارزانتر نسبت به خرید از بیرون از نمایشگاه در دسترس مردم قرار می گیرد.



احمدی افزود: همچنین گوشت منجمد وارداتی در روزهای آینده با نرخ مصوب هر کیلو بین 9 تا 9 هزار و500 تومان به بازار عرضه خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: بر طبق راهکارهای اندیشیده شده استان کرمانشاه تنها استان در کشور است که با خرید دام به صورت مستقیم و کشتار مستقیم و حذف واسطه ها با قیمت تمام شده گوشت را به نمایشگاه عرضه و توزیع می کنیم و امسال به طور قطع کیفیت گوشت عرضه شده نسبت به سال قبل بالاتر و دلیل آن هم نظارت مستقیم بازرس ادراره کل پشتیبانی امور دام به خصوص بر نظارت بر انتخاب دام و کشتار آن تا مرحله ی توزیع گوشت و عرضه آن به دست مصرف کننده است.