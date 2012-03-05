راه اندازی 640 کانون تخصصی در مساجد/ تجلیل از فعالان کانونها

حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور طی نشست روز دوشنبه 15 اسفندماه به مناسبت فرارسیدن نوزدهمین سالروز تأسیس کانونهای مساجد به تشریح دستاوردهای این مجموعه طی دولت نهم و دهم پرداخت و با اشاره به جایگاه مسجد در اسلام گفت: بر اساس آیات قرآن، نخستین پایگاهی که برای نجات بشریت بر روی زمین قرار داده شد خانه خداست.

وی از مسجد به عنوان نخستین پایگاه هدایت و حرکت در دین اسلام یاد کرد و افزود: اولین حرکت پیامبر پس از هجرت از مکه به مدینه ساخت مسجد بود و از آن پس همه فعالیتهای خود را در این مکان مقدس آغاز کردند و مسجد محور رشد و توسعه در نگاه پیامبر بود.

وی با اشاره به نقش مساجد در انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد: نهضت حضرت امام(ره) منهای مسجد قابل تفسیر نیست همانطور که تمدن اسلامی منهای مسجد قابل تحلیل و تفسیر نیست.

مشاور وزیر فرهنگ در امور مساجد با اشاره به فرارسیدن 18 اسفندماه سالروز تأسیس کانونهای مساجد افزود: پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به خطر تهاجم فرهنگی در سال 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد را تصویب کرد.



حجت الاسلام سلیمانی در ادامه به ارائه گزارش آماری از فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی- هنری مساجد طی دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: حدود12 هزار و 330 کانون فرهنگی-هنری مساجد وجود دارد که ایجاد خانه های نور در جوار مساجد، راه اندازی کتابخانه های دارای مخزن، اجرای طرح تلاوت قرآنی نور، ایجاد کانونهای تخصصی، ایجاد کانونهای ویژه مصلی های نماز جمعه، ایجاد مراکز فرهنگی دیجیتال در کنار مساجد، راه اندازی کتابخانه های دیجیتال در مساجد از جمله مهمترین اقدامات این ستاد در حوزه ساماندهی و تجهیز کانونهای فرهنگی- هنری مساجد به شمار می رود.

وی با اشاره به بیمه 2 هزار فعال فرهنگی مساجد توسط ستاد عالی کانونهای فرهنگی مساجد به تشریح فعالیتهای این ستاد در حوزه قرآن و عترت پرداخت و گفت: طرح قرآنی حاملان وحی، طرح مساجد مجری تفسیر همراه، برپایی کارگاههای بیان تفسیر ایجاد مراکز قرآنی کودکان بخشی از فعالیتهای ما در حوزه قرآن به شمار می رود که در سال جاری با رشد چشمگیری روبرو بوده است.



وی برپایی دوره آموزشی ائمه جماعات، دوره آموزش تخصصی ویژه مدیران کانونهای تخصصی، تشکیل هسته های پژوهشی و اجرای پژوهشهای مختلف در کانونهای مساجد را از جمله مهمترین فعالیتهای ستاد عالی کانونهای فرهنگی- هنری مساجد در حوزه آموزش و پژوهش برشمرد و تأکید کرد: در دولت نهم سعی کردیم نسبت کانونهای روستایی به شهری 60 به 40 باشد و در این زمینه موفقیتهایی به دست آمده است.

رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: تاکنون در 640 مسجد، کانونهای تخصصی در 24 رشته راه اندازی شده است و 176 مرکز فرهنگی دیجیتال در کنار مساجد ایجاد شده است و آمار خانه های نور در جوار مساجد در سال 90 به 622 مرکز رسیده است.



حجت الاسلام سلیمانی در ادامه به محورهای اصلی ستاد عالی کانوهای فرهنگی- هنری مساجد برای سال آینده اشاره کرد و گفت: برپایی جشنواره سرودهای روستایی رضوی و کاردستی های دینی، تجلیل از منتخبان جشنواره های گذشته، حمایت ویژه از گروههای سرود، تئاتر و تواشیح کانونها، برگزاری جشنواره گلدسته های سپید در استان چهارمحال و بختیاری، برپایی جشنواره قرآنی "مدهامتان" در خوزستان و برگزاری جشنواره نشریات قرآنی در استان فارس از مهمترین برنامه های سال آینده ستاد به شمار می رود.



وی از اجرای طرح حفظ قرآن ویژه کانونهای مساجد، برپایی اجلاسیه عمران مساجد، برپایی دوره های آموزشی، چاپ و توزیع قرآن ویژه مساجد برای تلاوت نور، برپایی کنگره نخبگان کانونهای مساجد روستایی و عشایری، برپایی نمایشگاه دستاوردهای موضوعی کانونهای مساجد و ... در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در سال 91 علاوه بر پیگیری ساماندهی کتابخانه های مساجد، در نظر داریم تعداد این کتابخانه ها را به 10 هزار عدد افزایش دهیم.

حجت الاسلام سلیمانی در پایان از گردهمایی شورای سیاستگذاری ائمه جماعات با حضور هزار نفر از فعالان کانونهای فرهنگی- هنری مساجد کشور در 17 اسفند سال جاری خبر داد و گفت: در این مراسم فعالان مساجد تهران تجلیل خواهند شد.