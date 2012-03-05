اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیـم فوتبال امید استقلال نوین شهرکرد با شکست نماینده اصفهان، راهی مسابقات کشوری شد.

مسابقات فوتبال امید کشور با حضور تیمهایی از سـراسر کشور در قم آغاز می شود و نماینده استان در گروه چهار این مسابقات به رقابت با تیمهای سپاهان جام جم خرم آباد، شاهین ایلام، جنوب شوش دانیال خوزستان و آزادی اهواز خواهد پرداخت.

نماینده استان در آخرین دیدار تدارکاتی خود جهت حضور در این رقـابتها که 14 اسفند ماه برگزار شد نماینده استان اصفهان را با نتیجه سه بر دو شکست داد.

تیم فوتبال امید استقلال نوین شهرکرد برای شرکت در این رقابتها عازم استان قم خواهد شد.

کارگاه اخلاق در ورزش در شهرستان فارسان برگزار شد

کارگاه آموزشی نقش مربیان درارتقای فرهنگ دینی و اخلاقی در ورزش به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان فارسان برگزار شد.

این کارگاه یک روزه با حضور 70 نفر از مربیان، ورزشکاران و داوران در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان برگزار شد.

در پایان این دوره آموزشی یک روزه به شرکت کنندهگان گواهی شرکت اهدا شد.

مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت در چهار محال و بختیاری برگزار شد/ وحید ضیائی رئیس هیئت شد



مجمع انتخابات رئیس هیئت اسکیت با حضور حلیم شرعی، سرپرست فدراسیون اسکیت کشور، مدیر کل ورزش و جوانان اعضای مجمع برگزار و وحید ضیائی به عنوان رئیس این هیئت انتخـاب شد.

سرپرست فدراسیون اسکیت کشورگفت: آنچه از گزارش برنامه ها و عملکرد رئیس اسبق این هیئت در استان مشخص است پیشرفت و تهیه بسیاری از زیر ساخت های این ورزش در استان است که جای تشکر و قدردانی دارد.

شرعی خواستار توجه جدی به توسعه و آموزش نیروی انسانی شد و افزود: برای توسعه پایدار یک مجموعه باید آموزش های علمی نیروی انسانی در کنار توسعه امکانات، جذب مخاطبین جدید و قهرمان پروری به موازات هم حرکت کنند تا زمینه های موفقیت این مجموعه فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه این ورزش در آسیا، ادامه داد: فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه برنامه و حضور جدی در بازیهای آسیایی است و امید واریم موفقیت دراین رقابت ها زمینه حضور در مسابقات جهانی را فراهم کند.

سرپرست فدراسیون اسکیت کشور برنامه ریزی های سالیانه بر اساس برنامه جامع فدراسیون اسکیت را از مهمترین برنامه های پیش روی رئیس هیئت در استان بر شمرد و گفت: توجه به جغرافیای استان، شناخت و استفاده از استعداد های این رشته، جذب سرمایه گذاران و توسعه این ورزش به صورت همگانی از عوامل پیشرفت رشته های ورزشی است.

چهار محال و بختیاری دارای استعداد های بالای ورزشی است

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری از وجود استعداد های بالای ورزشی دراین استان خبر داد و گفت: توجه به شهرستانها و استعدادیابی ورزشی باید بسیار مورد توجه روسای هیئتهای ورزشی در استان قرار گیرد.

محمود شمسی پوربا اشاره به جغرافیای طبیعی استان چهار محال و بختیاری، افزود: شرایط جوی و ارتفاع مناسب از سطح دریا امکانات طبیعی بسیار مناسبی را برای برگزاری اردوهای کشوری تیم های ملی در استان فراهم کرده است که امید واریم با نگاه ملی مسئولین ورزش کشور، شاهد برگزاری این برنامه ها در استان باشیم.

وی افزود: این استان می تواند مکانی برای انجام تمرینات تیم های ملی کشور شود.

برگزاری مسابقات والیبال بانوان در بخش بن

مسابقات والیبال بانوان بخش بن با حضور تیم هایی از شهر بن و هفشجان برگزار شد.

این مسابقات در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی شهید رضا حیدری بن برگزار و در رده سنی نوجوانان تیم بن با نتیجه دوبر صفر موفق شد از سد حریف خود بگذرد.

در رده سنی بزرگسالان نیز تیم هفشجان با نتیجه سه بر دواز سد تیم بن گذشت.