کمیته امداد پنج هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد کرد

به گزرش خبرنگار مهر، محمد اکبری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسب سالروز تاسیس کمیته امداد اظهارداشت: از سهمیه ایجاد 24 هزار فرصت شغلی در استان دو هزار فرصت مربوط به کمیته امداد بوده است که تاکنون برای بیش از پنج هزار و 150 نفر ایجاد اشتغال شده است.

وی تصریح کرد:‌ در بخش مشاغل خانگی دو هزار و 850 پرونده در بخش مشاغل خانگی در بین مددجویان کمیته امداد استان تشکیل شده است.

اکبری ادامه داد: ‌از این تعداد 400 مورد به بانک معرفی شدند که امید است بانک‌های عامل استان همکاری بیشتری با این مجموعه داشته باشند.

وی بیان داشت: در بخش خوداشتغالی نیز تاکنون دو هزار و 300 پرونده تشکیل شده است که یک‌ هزار و 300 پرونده به بانک معرفی شدند.

اکبری بیان کرد: امسال جشن خود کفایی یک هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد را برگزار کرده ایم.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها را از مهمترین رسالت های این نهاد برشمرد و گفت: در سال جاری بیش از 36 هزار مورد بازدید از طرح های اشتغال کمیته امداد صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال جاری تاکنون برای دو هزار 500 نفر از دانش آموزان، زنان سرپرست خانوار و فرزندان مددجویان آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شده است.

وی از پرداخت وام کارگشایی به سه هزار و 700 خانوار تحت حمایت این نهاد در سال جاری خبر داد و افزود: این وام ها در مابلغ 5 تا 10 میلیون ریالی بوده است.

این مسئول یادآورشد: از ابتدای تاسیس این نهاد در خراسان جنوبی تا پایان سال 89 بیش از 10 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.