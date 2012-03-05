منتخب مردم در ممسنی و رستم مشخص شد/ اعلام منتخب خراسان رضوی در خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 51 اعلام کرد: در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم نوذر شفیعی با کسب 48.737 رای از مجموع 114.658 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت حداقل یک چهارم آرا گردید.

همچنین به اطلاع می‌رساند مجموع آرای صحیح ماخوذه حوزه انتخابیه شیراز که در اطلاعیه شماره 46 تعداد به اشتباه 419.149 درج شده بود، 469.149 است.

لازم به ذکر است با توجه به نتیجه جدید اعلام شده و از مجموع 205 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبین که تا این ساعت موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح در مرحله اول انتخابات شده‌اند به 220 نفر می‌رسد.

شایان ذکر است که با توجه به نتایج نهایی شمارش آرا سومین میاندوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان در استان خراسان رضوی آیت‌الله حسن عالمی با تعداد 1.100.180 رای موفق به کسب اکثریت آرا شدند.