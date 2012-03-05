به گزارش خبرگزاری مهر، علی آزاد با بیان اینکه بیش از 5 هزار واحد مسکونی‌ مهر با 10 نوع فناوری نوین ساختمانی در شهر جدید پرند ساخته‌شده است، گفت: در این پروژه هم‌اکنون مراحل ساخت 2 هزار و 700 واحدمسکونی از 95درصد پیشرفت فیزیکی عبور کرده و بعد از پایان عملیات تجهیز خدمات زیربنایی، واحدها تحویل متقاضیان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مپسا، تصریح کرد: بیش از 20 تولیدکننده قطعات پیش‌ساخته مسکن اوایل امسال موفق شدند فاز اول صنعتی‌سازی مسکن‌ مهر را در فاز3 شهر جدید پرند با تحویل 1100 واحدمسکونی، به اتمام برسانند و حالا این پیمانکاران در فاز5 پرند، دومین پروژه بزرگ صنعتی‌سازی مسکن‌مهر را با ظرفیت 5 هزار و 424 واحدمسکونی در آستانه تکمیل و بهره‌برداری رسانده‌اند.

وی با تاکید بر پیشرفت سریع طرح صنعتی‌سازی مسکن در کشور، گفت: در حالیکه این طرح به همت دولت نهم و دهم، آغاز شد اما خیلی سریع، توسعه پیدا کرد بطوریکه هم‌اکنون سرعت ساخت‌ وساز پیمانکاران صنعتی‌ساز در فاز5 شهر جدید پرند به دو برابر آنچه در فاز3 این شهر احداث شده، افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که حجم ساخت‌وساز در فاز دوم صنعتی‌سازی 5 برابر فاز اول بوده است.

آزاد اظهار امیدواری کرد: در سال91، کارخانه‌های تولید قطعات پیش‌ساخته مسکن بتوانند با دریافت پروژه‌های جدید از وزارت راه‌وشهرسازی، مصالح لازم برای اجرای شیوه‌های نوین سریع‌سازی مسکن را در نقاط مختلف کشور، در دسترس سازندگان قرار دهند.