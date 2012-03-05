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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

رجبی:

میزان مشارکت در استان البرز 18 درصد افزایش داشته است

میزان مشارکت در استان البرز 18 درصد افزایش داشته است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: میزان مشارکت مردم در البرز بسیار چشمگیر بوده و با رشد 18 درصدی نسبت به دوره های قبل همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی در نشست خبری که  ظهر دوشنبه و با موضوع انتخابات برگزار شد گفت: در انتخابات مجلس نهم در استان البرز یک میلیون و 353 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که از این تعداد، یک میلیون و 163 هزار و 24 نفر مربوط به کرج و مابقی مربوط به ساوجبلاغ بوده است.

وی افزود: دو میلیون و صدهزار برگه تعرفه رای دراختیار حوزه انتخابیه کرج قرار گرفت که از این تعداد، یک میلیون و 550 هزار و 145 برگه رای مصرف نشده و 540 هزار و 885 برگه تعرفه رای توسط رای دهنده ها پر شده است.

وی گفت: 30 نفر در این حوزه انتخابیه برگه رای رای خود را در صندوق نینداخته و بنابراین، 540 هزار و 825 برگه تعرفه در صندوق ریخته شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: 55 هزار و 739 برگه تعرفه رای ماخوذه باطله و 31 برگه تعرفه، غیزماخوذه بوده است.

وی افزود: تعداد برگه رای های صحیح و قابل شمارش در این حوزه انتخابیه، 485 هزار و 55 رای بوده است.

وی گفت: در مجموع در این حوزه انتخابیه عزیز اکبریان با اختصاص 37.2 در صد و محمد جواد کولیوند با 34.2 در صد آرا به خود به عنوان نماینده های این شهر به مجلس راه یافتند.

رجبی در خصوص حوزه انتخابیه ساوجبلاغ و آمار انتخاباتی آن گفت: در این حوزه مجموع تعرفه، 400 هزار برگه تعرفه بوده که از این تعداد، 147 هزار و 549 برگه رای استفاده شده و تعداد برگه رای هائی که در صندوق ریخته شده است نیز 146 هزار و 464 برگه بوده است.

وی گفت: در مجموع در این وزه انتخابیه مفید کیایی نژاد با اختصاص 28.81 درصد آرا به خود به مجلس راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: میزان مشارکت در این دوره در حوزه انتخابیه کرج 47 درصد و در ساوجبلاغ 77 درصد بوده و بنابراین آمار میزان مشارکت در استان البرز 51 درصد بوده که نسبت به دوره قبل 18 درصد رشد را همراه داشته است.
 

کد مطلب 1552363

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