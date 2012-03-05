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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

در هفته منابع طبیعی؛

رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال غرس کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال غرس کردند

در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز(دوشنبه) دو اصله نهال غرس کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی سپس در سخنانی، با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به درخت و فضای سبز در زندگی و سلامت انسان، خاطر نشان کردند: روز درخت کاری یکی از روز های پر برکت در جمهوری اسلامی است که موجب شده در سالهای اخیر مردم و مسئولین به درخت و محیط زیست توجه بیشتری نشان دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای، بی اعتنایی به منابع طبیعی در طول سالهای متمادی گذشته را یاد آور شدند و افزودند: امروز مردم موثرترین و مهمترین نقش را در احیای فضای سبز کشور برعهده دارند و باید در عین توجه به ایجاد فضای سبز جدید، مراقب جنگلها، باغات، مراتع و زمینهای حاصل خیز موجود هم باشند.

در این مراسم، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، و همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و شهردار تهران حضور داشتند.

کد مطلب 1552364

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