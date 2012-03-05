رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال غرس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی سپس در سخنانی، با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به درخت و فضای سبز در زندگی و سلامت انسان، خاطر نشان کردند: روز درخت کاری یکی از روز های پر برکت در جمهوری اسلامی است که موجب شده در سالهای اخیر مردم و مسئولین به درخت و محیط زیست توجه بیشتری نشان دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای، بی اعتنایی به منابع طبیعی در طول سالهای متمادی گذشته را یاد آور شدند و افزودند: امروز مردم موثرترین و مهمترین نقش را در احیای فضای سبز کشور برعهده دارند و باید در عین توجه به ایجاد فضای سبز جدید، مراقب جنگلها، باغات، مراتع و زمینهای حاصل خیز موجود هم باشند.

در این مراسم، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، و همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و شهردار تهران حضور داشتند.