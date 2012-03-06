شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به جابجایی های نوروزی از طریق حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق حمل و نقل هوایی جابه جا شدند که امسال پیش بینی می شود که 10 درصد به این ظرفیت افزوده شود و یک میلیون و 350 هزار نفر با هواپیما جابجا شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمل و نقل دریایی، بیان کرد: سال گذشته 5 میلیون و 600 هزار نفر بوسیله حمل و نقل دریایی جابجا شدند که امسال پیش بینی می شود 8 تا 10 درصد به این رقم اضافه شود.

افندی زاده با اشاره به جابه جایی در حمل و نقل بین المللی، گفت: حدود 800 هزار نفر از مرزهای بین المللی جاده ای عبور کرده اند که براساس برآوردها امسال این میزان بین 800 تا یک میلیون نفر خواهد رسید.

وی درخصوص برنامه پیش فروش بلیتهای نوروزی حمل و نقل جاده ای، اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 691 هزار و 200 نفر تاکنون از طریق سیستم اینترنتی، بلیت اتوبوس را خریداری کرده اند و 2 میلیون و 156 هزار پیش فروش هم از طریق حضوری انجام گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه سال گذشته حدود 3 میلیون پیش فروش بلیت اتوبوس داشتیم، بیان کرد: میزان پیش فروش امسال در حالی به این رقم رسیده است که هنوز چند روز تاپایان سال باقیمانده و بطور حتم از سال گذشته بیشتر خواهد بود.

وی استان تهران و خراسان رضوی را جزو بیشترین آمار پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس اعلام کرد و گفت: در حمل و نقل جاده ای سال گذشته 43 میلیون جابجایی داشتیم که امسال پیش بینی می شود بطور متوسط حدود 46 میلیون نفر از طریق حمل و نقل جاده ای سفر کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره پیش فروش بلیت در حوزه ریلی، بیان کرد: تاکنون در حوزه ریلی حدود یک میلیون و 450 هزار نفر از طریق پیش فروش، بلیت خریداری کرده اند.

افندی زاده تصریح کرد: در سال گذشته میزان جابجایی از طریق حمل و نقل ریلی حدود یک میلیون و 890 هزار نفر بود و امسال پیش بینی می شود که تا 2 میلیون جابجایی از سوی شرکت راه آهن انجام گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در مجموع سال گذشته 51 میلیون نفر از طریق حمل و نقل عمومی جابجا شدند، گفت: امسال پیش بینی می شود که این رقم به 56 تا 60 میلیون نفر افزایش پیدا کند همچنین باید به این رقم وسایل نقلیه شخصی را هم اضافه کرد.