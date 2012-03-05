به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و امور جوانان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: تشکر می کنم از دوستانی که در این چند ساعت حوصله به خرج دادند و مجمع که کاری جدی و طاقت فرسا بود به خوبی برگزار شد.

وی به برگزاری مطلوب انتخابات فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: تبریک می گویم به همه دوستانی که رای آوردند و برای رئیس جدید فدراسیون فوتبال آرزوی موفیت می کنم در عین حال کمال تشکر را از آقایان قریب و عزیز محمدی دارم که تا آخرین لحظه در انتخابات حضور داشتند. نگاه عالمانه قریب و کمک های عزیز محمدی می تواند به فدراسیون کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: از آنجایی که رای من شناخته می شد در انتخابات ریاست رای ندادم اما برای اینکه احترام به سایر کاندیداها حفظ شود همراه شما (اعضا مجمع) رای دادم.

وی کار فدراسیون را در ادامه دشوار خواند و گفت: با رایی که اعضای مجمع دادند ظاهرا آنها تشخیص دادند که فدراسیون با وضع موجود به کار خود ادامه دهد. از اعضای مجمع می خواهم مطابق خواسته وزیر ورزش و مردم عمل کنند و در جهت توسعه و رشد فوتبال گام بردارند.

وی انتخابات فدراسیون را کاملا شفاف و رسا خواند و گفت: انتخابات در جوی بسیار خوب برگزار شد.

عباسی همچنین به بحث انتقاد سازمان بازرسی کل کشور از انتخابات فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: باوجود بحث های که از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته بود انتخابات برگزار شد قطعا قوه قضائیه بخش مستقل است و کار خودش را انجام می دهد و ما اجازه دادیم انتخابات برگزار شود و ما از همه به ویژه رسانه ها می خواهیم که شفافیت انتخابات فدراسیون فوتبال را زیر سئوال نبرند.

وی انتخابات فدراسیون فوتبال را بر مبنای استانداردهای فیفا، AFC و قوانین حاکم بر کشور عنوان کرد و گفت: در اینجا لازم میدانم حضور بانوان را با حجاب در مسابقات فوتبال را تبریک بگویم این یک قدم مثبت برای بانوان ایرانی در عرصه ورزش است که می توانند با حجاب ورزش خود را انجام دهند.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به تیم های پایه فوتبال ایران گفت: متاسفانه 40 سال است که تیم امید ایران به المپیک نرفته است خواسته ما و تمام اهالی ورزش این است که فدراسیون فوتبال زمینه صعود تیم امید ایران به المپیک آتی را فراهم آورد.

وی ضمن تبریک به تیم ملی به خاطر صعود به مرحله بعد راهیابی به جام جهانی گفت: امیدوارم که تیم ملی همین روند را ادامه داده و به جام جهانی صعود کند وی موکدا نام لیگ برتر را خلیج فارس خواند و گفت: فدراسیون فوتبال باید از تجربیات گذشته استفاده کند و لیگ برتر را بهتر از قبل برگزار کند.

عباسی همچنین استانداردسازی باشگاه ها بر اساس معیارهای AFC را از یگر برنامه برنامه های مورد وجه فدراسیون فوتبال خواند و گفت: باید باشگاه ها به گونه ای استاندارسازی شوند که مورد تایید AFC و شان فوتبال ایران باشد. در همین راستا رسیدگی به امور باشگاه ها را لازم می دانم و امیدوارم دردستور کار فدراسیون و اعضای مجمع قرار گیرد.

وی همچنین از اعضای مجمع و منتخبان فدراسیون فوتبال خواست تا به مسائل معنوی در ورزش توجه کافی داشته و توقع علاقه مندان به فوتبال را محقق کنند.

وی در خاتمه گفت: برای همه آرزوی توفیق و موفقیت دارم و امیدوارم درکنار هم یک ید واحده تشکیل داده و فوتبال را به جایگاه مطلوبیش برسانیم.

کفاشیان نیز پس از پایان صحبت های عباسی گفت: همه باید آستین همت را بالا زده و با وحدت مجدانه دست به دست هم دهیم تا فوتبال رشد کند. در اینجا از دوستان قدیمم در فدراسیون فوتبال تشکر می کنم و به دوستان جدید خیر مقدم می گویم.