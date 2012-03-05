تولید مجتمع فولاد خراسان از مرز630 هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جهاد اقتصادی تا پایان بهمن ماه جاری میزان تولید مجتمع فولاد خراسان برای نخستین بار از مرز630 هزار تن ظرفیت اسمی سالانه فراتر رفته و نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشت.

علی صفرزاده گفت: از ابتدای امسال تا بیست وهفتم بهمن ماه ، 630 هزار و250 تن فولاد در این کارخانه تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 520 هزار و 313 تن بوده نیز دارای رشد21درصدی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همچنین به پروژه عظیم خط 2.6 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن سنگان که بزودی توسط مقامات عالی کشور افتتاح و کنسانتره سنگ آهن مورد نیازمجموعه های فولادی استان را تامین خواهد کرد اشاره کرد.

وی گفت: این درحالی است که با بهره برداری دو طرح فولادی با ظرفیت 220 هزارتن در سال جاری، ظرفیت تولید محصولات فولادی خراسان رضوی در پنج واحد تولید این کالای زیربنایی به رقم حدود2 میلیون تن درسال رسیده است.

افزایش میزان تولید در صنایع زیربنایی و معادن خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از افزایش میزان تولید در صنایع شاخص، زیربنایی و معادن استان همزمان با سال جهاد اقتصادی وعلیرغم تحریم‌ها خبر داد.

علی صفرزاده با اشاره به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: سال جاری در صنایع شاخص و مزیت دار استان شامل خودرو سازی، فولاد و سیمان شاهد افزایش تولید می‌باشیم.

وی با اشاره به افزایش 30 درصدی تولید سیمان در سال جاری، عنوان کرد: در فولاد نیز مجتمع فولاد خراسان علاوه برعبور از ظرفیت سالانه 630 هزار تن که برای نخستین بار رخ داد با رشد تولید 21 درصدی شمش فولاد مواجه شد.

صفرزاده با اشاره به رکوردشکنی تولید116 هزارخودرو در ایران خودرو خراسان، تصریح کرد: این رکورد علاوه برپشت سرگذاشتن ظرفیت اسمی سالانه با افزایش 10درصدی خودرو سازی، خودرو سازان استان مواجه شده‌ایم.

مشارکت 1900 واحد صنفی استان در جشنواره فروش فوق العاده

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجار خراسان رضوی گفت: جشنواره فروش فوق العاده واحدهای صنفی با هدف ارائه کالا و خدمات با احتساب 5 الی 15 درصد تخفیف با مشارکت بیش از 1900 واحد صنفی در استان در حال برگزاری است.

محمدرضا موحد افزود: جشنواره فروش فوق العاده واحدهای صنفی همزمان با برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از یکم اسفند به مدت یک ماه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره کالاهایی نظیر کیف، کفش، پوشاک، لوازم خانگی، مرغ و ماهی و مواد غذایی با حداقل 5 الی 15 درصد تخفیف عرضه می شود.

موحد افزود: علاوه بر واحدهای صنفی در مشهد ، فروشگاه های زنجیره ای شامل رفاه، اتکا، فامیلی، ایران سنتر، پروما و غیره کالاهای خاص این ایام را با در نظر گرفتن تخفیف عرضه کرده اند.

شایان ذکر است همه واحدهای صنفی ملزم به نصب پرده و بر چسب قیمت و ارائه فاکتور هستند.

راه اندازی 431 طرح صنعتی و معدنی جدید در سال جاری

رئیس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت خراسان رضوی از راه اندازی 431 طرح صنعتی و معدنی جدید در سال جاری خبر داد.

علی صفرزاده تصریح کرد: این طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری 12 هزار و 829 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای 8706 نفر و نیز همراه با افزایش تولید شاخص‌های صنعت توسط تلاشگران جبهه اقتصادی استان صورت گرفته است.

وی افزود: در بخش معدن نیز ضمن افزایش چشگمیر ذخایر معدنی و رسیدن به ظرفیت 2.6 میلیارد تن ذخیره قطعی، با جهش در ظرفیت استخراج معادن نیزمواجه بوده‌ایم به طوری که هم اکنون ظرفیت استخراج معادن از 15 میلیون تن درسال گذشته به 23 میلیون تن درسال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: این درحالی است که تعداد معادن فعال استان نیزبه 551 معدن بالغ شده و با 620 میلیون تن ذخایرمعدنی سنگ آهن درمنطقه سنگان خواف به قطب سوم ذخایر معادن سنگ آهن کشور نیزتبدیل شده‌ایم.