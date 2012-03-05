بازار داغ دستفروشان آذربایجان غربی در خریدهای نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروشهای نوروزی در آذربایجان غربی در حالی با جنب و جوش همراه است که قیمت متفاوت و گران برخی واحدهای عرضه در بخشهای مختلف بویژه پوشاک، کیف، کفش، ظروف و لوزام تزئینی مردم را به خرید از دست فروشان وادار کرده است.

این امر در حالی است که صاحبان مغازه ها نیز به این رفتار مردم دامن می زنند بطوریکه بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر قیمت متفاوت یک نوع جنس در مغازه های مختلف و ارزان بودن نوع مشابه آن در دست فروشها بازار آنها را رونق بخشیده است.

قیمتهای متفاوت، افزایش تعداد دست فروشان در خیابانها و پیاده رو، بازارهای شبانه در جوار پارکها هر چند اقتضاعات بازار پایان سال بشمار می روند ولی این موضوع موجب فروش اجناس بی کیفیت و چینی به مردم با قیمتهای گران می شود.

در این میان بوتیکهای لباس، کیف و کفش نیز که عمدتا اجناس ترکیه و چرم خارجی را به مردم عرضه می کنند، قیمتهای مانتو، شلوار، بلوز، کت و شلوار و کیف و کفش را با ارقام نجومی به مردم عرضه کرده و دلیل این امر را گرانی ارز عنوان می کنند.

ایام پایان سال فرصت خوبی برای سو استفاده برخی اصناف متخلف از مردمی که جهت رفع نیازهای خود در بازار شب عید حضور دارند شده، که مسئولان باید در فرصت باقی مانده ضمن تشدید کنترلها بر بازار عرضه از حقوق مردم دفاع و با متخلفان به شدت برخورد کنند.

به نظر می رسد بازرسان نهادها توجه ویژه ای به کنترل بازار مواد خوراکی و به اصطلاح اقلام ضرروی مردم دارند و این در حالی است که قیمتهای پوشاک، مبلمان منزل، لوازم خانگی و ظروف منزل بیش از حد توان خرید مردم است.

مصلحت مردم در ترازوی جلسات تنظیم بازار سنگین باشد



در این میان استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان اصلی ترین وظیفه مسئولان بویژه در ایان پایانی سال، معتقد است: در جلسات تنظیم بازار استان باید کفه ترازو به نفع مردم سنگینی کند و در این جلسات منفعت و مصلحت مردم مورد نظر باشد.

وحید جلال زاده با خواستار توجه ویژه مسئولان به ثابت نگه داشتن قیمت کالاها بخصوص مایحتاج ضروری مردم شده و اظهار داشت: نباید اجازه داد عده ای سودجو بازار استان را متشنج و مردم را دچار نگرانی کنند.

وی با بیان اینکه باید با اصناف نماها برخورد جدی شود تا چهره صنوف را خدشه دار نکنند، افزود: سازمانهای دخیل در امر بازرسی با کنترل کیفیت و قیمت کالای عرضه شده به خصوص حراجیها در کنترل و تنظیم بازار استان کوشا بوده و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا قابل دسترسی برای تمامی آحاد جامعه بوده و به محل حضور و خرید قشر خاصی محدود نشود.

امسال 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با ارائه 15 درصد تخفیف در قیمت اقلام برپا می شود که فرصت خوبی بر ربودن گوی سبقت از دست فروشان بوده و بر اساس تجربیات سالهای گذشته مخاطبان این نمایشگاههای خانوارهای با درآمد متوسط و ضعیف هستند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون اخذ مجوز ممنوع شد

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده هرگونه افزایش در قیمت کالاهای اساسی مردم بدون نظر کارشناسی غیرقانونی و ممنوع بوده و با احتکار اقلام مورد نیاز مردم برخورد جدی می شود و در این مورد با هیچ واحدی تعارف نداریم.

غلامرضا دیزج نژاد ضمن تکذیب شایعه کمبود آرد در استان با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از صادرکنندگان اصلی آرد به نقاط مختلف کشور است، ادامه داد: همچنین روند ورود و خروج کالاها به انبارها به دقت رصد شده و تمامی امور تحت کنترل است.

وی بر لزوم راه اندازی پایانه صادراتی آذربایجان غربی به عنوان یکی از نیازهای ضروری تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی این پایانه تاثیر بسزایی را بر روی قیمت کالاهای مصرفی در استان مشاهده می کنیم.

راه اندازی 480 مرکز فروش فوق العاده در آذربایجان غربی



رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این رابطه با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای تامین مایحتاج ضروری مردم در ایام پایانی سال اندیشیده شده و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: دو هزار تن انواع برنج در شبکه های عرضه کالای استان توزیع شده است.

جعفرصادق اسکندری از توزیع 13 هزار و 500 تن برنج، سه هزار تن شکر، یک هزار و 212 تن روغن نباتی نیز برای تامین نیازهای مردم در روزهای پایانی سال و ایام عید خبر داد و اظهار داشت: همچنین تا کنون با هدف تنظیم بازار 165 تن مرغ منجمد در استان توزیع شده است.

وی با اشاره به راه اندازی 300 مرکز عرضه محصولات تعاونی، 18 نمایشگاه با 975 غرفه برای عرضه کالاهای اساسی و 480 مرکز فروش فوق العاده توسط مجمع امور صنفی، افزود: اطلاعات 12 هزار و 607 انبار و نام یک هزار و 830 قلم کالای واحدهای تولیدی در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه این سازمان بر 160 قلم کالا در گروه های مختلف کالایی در استان نظارت می کنند، اضافه کرد: طرح ویژه نظارتی نوروز از ابتدای ماه جاری در دو بخش کالایی و خدماتی تا 15 فروردین آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به انجام 423 هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی و تشکیل 16 هزار و 830 پرونده تخلف از ابتدای سالجاری تا کنون، ارزش ریالی پرونده های تخلفاتی استان را 130 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت کالاهای پروتئینی، میوه و مرکبات، قند و شکر، لبنیات و روغن نباتی استان نسبت به متوسط میانگین کشوری پایین تر است، گفت: قیمت این کالاها به ترتیب 12.5، 8.2، 5.2، 1.8 و 2.8 درصد و قیمت متوسط کالاهای خوراکی 2.7 درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

تشکیل 160 اکیپ مشترک بازرسی تعزیرات و بازرگانی



مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل 160 اکیپ گشت مشترک بازرسی با حضور قضات و روسای شعب طی 40 روز گذشته برای نظارت و کنترل بازار شب عید استان خبر داد و گفت: انجام دو هزار و 829 فقره بازرسی و 418 پرونده تخلف در نتیجه تشکیل این اکیپها تشکیل شده است.

میر احد یوزباشی اضافه کرد: در سه ماه گذشته پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی سه هزار و 635 فقره به ارزش 108 میلیارد ریال بوده که در این مدت سه هزار و 951 فقره پرونده مختومه شده است.

وی کیفی شدن بازرسی ها، ارائه کالاهای اساسی مردم به صورت رایگان، جلوگیری از احتکار، درج قیمت و اعلام موجودی را از اهداف این بازرسی ها عنوان کرد و از آمادگی شعب کشیک تعزیرات استان در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

عرضه میوه 10 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد در آذربایجان غربی



مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی هم در خصوص روند عرضه میوه عید مردم از راه اندازی 19 مرکز عرضه تعاون با 140 غرفه خبر داد و گفت: در این مراکز 100 تن سیب درختی، 200 تن پرتقال و 50 تن انواع برنج به مردم عرضه می شود.

علی شایان مهر با اشاره به عرضه 100 تن سیب زمینی، 50 تن پیاز و 50 تن انواع حبوباب از 20 اسفند ماه در این مراکز خبر داد و گفت: در صدد هستیم محصولات کشاورزی ارائه شده در این مراکز از لحاظ قیمت 10 درصد کمتر از قیمت بازار آزاد باشد.

عید با تمام خوبیها و خوشیهایی که دارد می آید و می رود چه بهتر که مسئولان با تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات و سواستفاده برخی افراد کام این تعطیلات نوروزی برای مردم شیرین کنند.