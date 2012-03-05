انتصاب فرجی به عنوان سفیر جدید ایران در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فرجی پیش از این در سمتهای مختلفی در دستگاه دیپلماسی از جمله مدیرکل جنوب و شرق آفریقا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروگوئه و غنا، رئیس اداره اروپای مرکزی و شمالی ، رئیس اداره اول خلیج فارس و معاون اداره کل ارزیابی وزارت امور خارجه مشغول بکار بوده است.

