انتصاب فرجی به عنوان سفیر جدید ایران در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فرجی پیش از این در سمتهای مختلفی در دستگاه دیپلماسی از جمله مدیرکل جنوب و شرق آفریقا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروگوئه و غنا، رئیس اداره اروپای مرکزی و شمالی ، رئیس اداره اول خلیج فارس و معاون اداره کل ارزیابی وزارت امور خارجه مشغول بکار بوده است.
بنا بر پیشنهاد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و با تایید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محمد فرجی بعنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرجی پیش از این در سمتهای مختلفی در دستگاه دیپلماسی از جمله مدیرکل جنوب و شرق آفریقا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروگوئه و غنا، رئیس اداره اروپای مرکزی و شمالی ، رئیس اداره اول خلیج فارس و معاون اداره کل ارزیابی وزارت امور خارجه مشغول بکار بوده است.
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